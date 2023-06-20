Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

5 Penyebab Pedal Rem Bergetar ketika Diinjak, Segera Lakukan Pengecekan

Danendra Primo Adil , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |21:31 WIB
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Komponen rem memiliki peran sangat penting bagi keselamatan pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan lainnya.

Fungsi utama rem adalah menghentikan atau memperlambat kendaraan bila diperlukan, baik dalam situasi darurat maupun saat ada rintangan di jalan raya.

Melihat pentingnya komponen rem pada mobil, maka Anda sebagai pemilik perlu melakukan perawatan secara rutin. Kerusakan pada komponen pengereman mempengaruhi kualitas rem saat digunakan.

Salah satu masalah yang kerap dihadapi pada sistem pengereman adalah muncul getaran pada pedal rem saat diinjak. Berikut beberapa kemungkinan penyebab masalah pedal rem bergetar saat diinjak dikutip dari Auto2000.

1. Masalah pada baut kaliper

Jika baut kaliper kendur atau rusak, kaliper mungkin tidak terpasang dengan benar. Hal ini dapat menyebabkan caliper bergerak selama pengereman.

Masalah ini menyebabkan distribusi tekanan yang tidak merata pada bantalan rem dan cakram. Tekanan yang tidak merata dapat menyebabkan getaran pada pedal rem.

2. Cakram aus

Jika cakram rem aus atau tidak rata, tekanan yang dihasilkan rem saat pengereman tidak merata ke seluruh permukaan cakram. Masalah ini dapat menyebabkan pedal rem bergetar saat diinjak.

3. Masalah pada pin kaliper

Masalah pada pin kaliper juga bisa menyebabkan pedal rem mobil bergetar saat diinjak. Kaliper memainkan peran penting dalam memungkinkan gerakan kaliper yang bebas dan seimbang selama pengereman. Jika pin kaliper rusak atau aus, dapat memengaruhi getaran pedal.

Halaman:
1 2
      
