HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Kesalahan yang Sering Dilakukan Pengguna Mobil Manual

Danendra Primo Adil , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |21:19 WIB
Kesalahan yang Sering Dilakukan Pengguna Mobil Manual
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Gempuran motor matik baru di Indonesia tak membuat mobil manual berhenti diproduksi. Mobil ini dipertahankan karena punya banyak peminat yang cukup fanatik dengan mobil manual.

Ada orang yang menganggap mobil manual identik dengan maskulinitas. Menggunakan mobil manual dianggap lebih menampakkan kegagahan dibanding mobil matik.

Meski mobil manual lebih dulu ada dibanding matik, namun kenyataannya masih banyak pengguna mobil manual melakukan kesalahan fatal dalam mengoperasikan mobilnya.

Dikutip dari Auto2000, berikut beberapa kesalahan yang kerap dilakukan pengguna mobil manual.

1. Kaki terus menempel pedal kopling

Saat berkendara, menaruh kaki pada kopling atau membiarkannya setengah terinjak dapat menyebabkan kopling cepat aus dan meningkatkan beban pada komponen transmisi.

Kebiasaan ini tidak hanya merusak transmisi, tapi juga membuat konsumsi bahan bakar jadi lebih tinggi. Usahakan agar mengalihkan kaki dari pedal usai menggunakan kopling.

2. Menjadikan persneling sebagai hand rest

Menggunakan persneling sebagai sandaran tangan saat mengendarai mobil bertransmisi manual dapat menyebabkan kerusakan pada transmisi.

Menempatkan beban tangan atau lengan Anda pada persneling memberikan tekanan yang tidak perlu pada persneling dan bantalan di dalamnya. Tekanan yang berlebihan dapat merusak bagian dalam dan mengurangi transmisi.

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/15/3193242/motor-i2QZ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183350/mobil-h1At_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/15/3170840/tips_berkendara_motor-Q8Tl_large.jpeg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/52/3163873/kecelakaan_lamborghini_di_tol_kunciran-FTuV_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119582/banjir-oqGz_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/52/3111887/berkendara_mobil-jGHW_large.jpg
Telusuri berita ototekno lainnya
