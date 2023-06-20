Uni Eropa Wajibkan Baterai Handphone Mudah Diganti, Bakal Balik ke Desain Jadul?

TAMPILAN handphone saat ini memang dibuat seminimalis mungkin sehingga terlihat elegan dan stylish. Salah satu yang dibuat simpel yakni penggunaan baterai, jika dulu kita dapat melepas cover belakang untuk mengganti baterai, kini semua sudah tertutup.

Memang, di satu sisi kita mendapatkan tampilan ponsel yang keren, tapi di sisi lain penggantian baterai jadi lebih sulit dilakukan. Nah, dasar inilah yang kemudian membuat Uni Eropa merevisi aturan tentang baterai gawai seluler yang dijual di wilayah tersebut, termasuk membuatnya bisa diganti dengan mudah.

Dilansir dari Antara yang dikutip dari laman Gadgets360, undang-undang baru yang disahkan oleh mandat parlemen Uni Eropa itu merancang baterai portabel dalam peralatan sedemikian rupa sehingga konsumen dapat dengan mudah melepas dan menggantinya sendiri.

Aturan tersebut mencakup semua baterai isi ulang yang digunakan pada kendaraan listrik dan perangkat seluler seperti ponsel pintar, tablet, dan lainnya yang dijual di wilayah Uni Eropa.

Pekan lalu, dengan mayoritas suara 587 berbanding sembilan, Parlemen Uni Eropa menyetujui revisi peraturan sebelumnya untuk baterai dan limbah baterai.Aturan baru mencakup desain, produksi, dan pengelolaan limbah semua baterai isi ulang yang dijual di UE dan bertujuan untuk membuatnya lebih tahan lama, berkelanjutan, dan berkinerja lebih baik.

Menurut pedoman baru, baterai untuk kendaraan listrik dan sepeda serta baterai industri yang dapat diisi ulang dengan kapasitas di atas 2kWh harus membawa deklarasi jejak karbon, label, dan paspor digital.