Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Uni Eropa Wajibkan Baterai Handphone Mudah Diganti, Bakal Balik ke Desain Jadul?

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |17:18 WIB
Uni Eropa Wajibkan Baterai Handphone Mudah Diganti, Bakal Balik ke Desain Jadul?
Smartphone. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

TAMPILAN handphone saat ini memang dibuat seminimalis mungkin sehingga terlihat elegan dan stylish. Salah satu yang dibuat simpel yakni penggunaan baterai, jika dulu kita dapat melepas cover belakang untuk mengganti baterai, kini semua sudah tertutup.

Memang, di satu sisi kita mendapatkan tampilan ponsel yang keren, tapi di sisi lain penggantian baterai jadi lebih sulit dilakukan. Nah, dasar inilah yang kemudian membuat Uni Eropa merevisi aturan tentang baterai gawai seluler yang dijual di wilayah tersebut, termasuk membuatnya bisa diganti dengan mudah.

Dilansir dari Antara yang dikutip dari laman Gadgets360, undang-undang baru yang disahkan oleh mandat parlemen Uni Eropa itu merancang baterai portabel dalam peralatan sedemikian rupa sehingga konsumen dapat dengan mudah melepas dan menggantinya sendiri.

Aturan tersebut mencakup semua baterai isi ulang yang digunakan pada kendaraan listrik dan perangkat seluler seperti ponsel pintar, tablet, dan lainnya yang dijual di wilayah Uni Eropa.

Pekan lalu, dengan mayoritas suara 587 berbanding sembilan, Parlemen Uni Eropa menyetujui revisi peraturan sebelumnya untuk baterai dan limbah baterai.Aturan baru mencakup desain, produksi, dan pengelolaan limbah semua baterai isi ulang yang dijual di UE dan bertujuan untuk membuatnya lebih tahan lama, berkelanjutan, dan berkinerja lebih baik.

Menurut pedoman baru, baterai untuk kendaraan listrik dan sepeda serta baterai industri yang dapat diisi ulang dengan kapasitas di atas 2kWh harus membawa deklarasi jejak karbon, label, dan paspor digital.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/01/57/3100479/samsung_galaxy_s25-ZAVQ_large.jpg
6 Handphone yang Bakal Rilis pada 2025, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/57/3094698/android_dan_iphone-61w5_large.jpg
Fitur Android yang Tidak Ada di iPhone, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/57/3093418/apple_dominasi_penjualan_smartphone_di_china_5_model_laris_manis-gFcX_large.jpeg
Apple Dominasi Penjualan Smartphone di China, 5 Model Laris Manis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/57/3091588/smartphone_china-hObK_large.jpg
3 Hal yang Bikin Smartphone China Dilirik serta Kekurangannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/57/3084223/iphone-96qf_large.jpg
Bukan Samsung, Ini Smartphone Terlaris di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/57/3075753/black_screen_pada_handphone-i91V_large.jpg
Cara Mengatasi Layar Hitam atau Black Screen pada HP yang Masih Menyala
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement