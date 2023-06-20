Spesifikasi Mix Fold 3, Ponsel Layar Lipat Terbaru Xiaomi yang Bocor di Internet

PONSEL layar lipat nampaknya sudah menjadi tren baru smartphone highend belakangan ini. Produsen-produsen ponsel premium pun berlomba membuat ponsel layar lipat.

Bahkan, kini pabrikan ponsel asal China, Xiaomi yang dikenal dengan ponsel murahnya juga sudah menghadirkan lini Mix Fold dan masuk ke generasi ketiga. Bocoran terkait Mix Fold3 pun telah beredar di internet sejak beberapa waktu yang lalu.

Menurut bocoran terbaru, Xiaomi Mix Fold3 akan membawa karakteristik yang sangat menarik, seperti kamera periskop. Dikabarkan bahwa akan ada tiga kamera di bagian belakang yang mana dua di antaranya membawa lensa telefoto.

Satu dikatakan mendukung zoom optik 3,2x standar, sedangkan yang dengan periskop mungkin membawa 5x, sebagaimana dihimpun dari Gizchina. ADapun tiga kamera tersebut disebut memiliki ukuran 108MP + 48MP + 13MP.

Dalam hal tampilan, Xiaomi Mix Fold3 dapat menggunakan layar lipat AMOLED 8,02 inchi 2K, seperti pendahulunya. Tampilan sampul membawa 6,56 inci secara diagonal. Keduanya harus memiliki kecepatan refresh 120Hz.