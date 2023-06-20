Kenapa Anjing Husky sangat dramatis?

KENAPA Anjing Husky kerap terlihat sangat dramatis? Ya jika kita melihat video di YouTube atau TikTok tentang Husky memang mereka terlihat menggemaskan dan sangat interaktif. Siberian Husky dikenal karena vokalisasinya yang sangat komunikatif dari merengek, menjerit, melolong, berteriak, hingga dianggap sebagai "berbicara".

Husky menggunakan suara untuk berkomunikasi dengan kelompoknya, dan mereka juga menggunakan itu pada manusianya. Husky sangat dekat dengan nenek moyang serigalanya dan, seperti serigala, ras yang sangat tua ini merupakan hewan yang hidup dalam kelompok.

Seperti dilansir dari situs American Kennel Club, Husky memang dikembangkan sebagai anjing untuk kereta luncur dan dimaksudkan untuk bekerja dengan sekelompok besar anjing, Husky menggunakan komunikasi vokal sebagai alat bertahan hidup.

Husky pun dapat membedakan antara pola tonal yang berbeda untuk berkomunikasi, dan suara ini terbawa jarak jauh. Seekor Husky mungkin memanggil kawanannya jika mereka tersesat atau jika mereka merasakan bahaya. Menangis mungkin menunjukkan bahwa mereka atau kelompok lain terluka atau dalam masalah.

Mereka pun akan mengeluarkan nada yang berbeda untuk menyerukan "mempercepat" atau "kami berhenti di sini". Variasi dalam vokalisasi ini memiliki masing-masing maknanya. Siapa pun yang memiliki lebih dari satu Husky tahu bahwa mereka tampaknya sering melakukan percakapan dengan sesamanya.

Anjing memiliki indra pendengaran yang jauh lebih tajam daripada manusia dan dapat menangkap frekuensi tiga kali lebih tinggi dari yang kita bisa. Mereka juga dapat mendengar suara sejauh setengah mil, atau bahkan lebih jauh lagi, sehingga suara adalah cara yang paling efisien bagi mereka untuk berkomunikasi.

Seekor Husky akan melolong bersama sirene, bayi yang menangis, suara frekuensi tinggi dari televisi, dan bahkan "bernyanyi" mengikuti musik. Faktanya, komposer dan pianis Kirk Nurock menggubah beberapa lagu, termasuk “Expedition”, yang diaransemen untuk trio jazz dan Siberian Husky.

Karyanya, "Sonata for Piano and Dog" bahkan dibawakan di Carnegie Hall dan di David Letterman Show. Padahal beberapa Husky bahkan tidak membutuhkan iringan musik untuk bernyanyi.