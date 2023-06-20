Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Viral Merpati Berwujud Aneh di TikTok, Netizen Sebut Evolusi Pokemon

Raden Yusuf , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |20:21 WIB
Viral Merpati Berwujud Aneh di TikTok, Netizen Sebut Evolusi Pokemon
Viral Merpati unik. (Foto: TikTok)
A
A
A

JUMLAH burung di dunia ini diperkirakan ada 50 miliar hingga 428 miliar dengan berbagai macam spesies yang jarang dilihat oleh publik, karena memang populasinya yang sedikit. Akibatnya, jika ada spesies baru terlihat di publik, apalagi yang bentuknya unik, tentu akan membuat heboh.

Inilah yang terjadi dalam video yang diunggah seorang pengguna TikTok. Dia membuat sebuah video merpati aneh dengan kaki panjang dan dada menggembung. Karena bentuknya yang aneh dan unik tersebut, sontak video tersebut viral di media sosial.

Merpati Viral

Seperti yang dilansir dari daily mail, rekaman video merpati aneh itu diyakini diambil di Inggris, dan dibagikan pada bulan lalu di @pigeonstv TikTok. Sejak video tersebut diunggah, banyak orang yang bingung melihat burung merpati dengan bentuk aneh tersebut.

Satu hal yang menjadi sorotan, Merpati tersebut terlihat memiliki tubuh yang lebih besar dari merpati biasa, dengan dada menggembung dan kaki yang panjang berbulu. Karena cukup menarik perhatian para pengguna TikTok, video tersebut pun telah ditonton jutaan orang, dan mendapat ribuan komentar yang sangat beragam dari netizen.

Namun, dibalik keanehannya, kabarnya hewan tersebut merupakan merpati jenis tertentu yang ada di Inggris. Hal itu diketahui saat akun twitter @MacrodosingPod membagikan video burung yang terlihat aneh tersebut di twitter.

Dalam unggahannya, @MacrodosingPod memberikan judul video tersebut 'Seperti berbagai jenis anjing peliharaan, merpati peliharaan datang dalam berbagai bentuk dan ukuran seperti merpati Pouter ini.'.

Dari video tersebut, akhirnya sejumlah netizen yang bingung tercerahkan dengan unggahan tersebut yang menyatakan bahwa merpati aneh itu merupakan Merpati Pouter Inggris, hewan peliharaan asal Inggris yang dikenal karena dada besar membusung dan kaki panjang berbulu.

Halaman:
1 2
      
