Begini Penampakan Kereta Kuda Maut yang Dikendarai Firaun saat Mabuk

BARU-BARU ini seorang ilmuwan menyebut telah menemukan petunjuk kunci tentang penyebab kematian Firaun Tutankhamun yang mungkin telah diabaikan selama ini. Alih-alih meninggal karena malaria, Tutankhamun disebut tewas karena kecelakaan kereta kuda berkecepatan tinggi dalam keadaan mabuk.

Adalah Sofia Aziz, seorang Biomedis Egyptologist dari University of Manchester yang menyebut Firaun Tutankhamun tewas karena ugal-ugalan saat mengendarai kereta kuda kesayangannya.

Diketahui dalam makam Firaun Tutankhamun, ditemukan enam kereta kuda kesayangan milik firaun muda yang legendaris ini. Selain itu, kata Aziz, Raja Tutankhamun juga hobi meminum anggur.

“Dia seperti remaja pada umumnya, mabuk dan mungkin mengendarai kereta terlalu cepat,” kata Sofia Aziz dikutip dari laman Science Focus.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kazawa University dan Grand Egyptian Museum (GEM) disebutkan bahwa kereta kuda milik Firaun Tutankhamun memang tidak dibuat untuk berjalan cepat. Kereta kuda tersebut hanya digunakan untuk acara-acara seremonial kerajaan seperti parade dan acara keagamaan.

"Kereta kuda itu tidak ideal untuk digunakan berlari kencang karena mmeang bukan kereta kuda perang. Kereta kuda itu hanya digunakan untuk membawa raja Tutankhamun dan ratu Ankhesenamun di acara parade dan keagamaan," jelas Nozomu Kawai, Egyptology dari Kazawa University.

Diketahui Kazawa University dan GEM memang bekerja sama untuk merestorasi kereta kuda milik Firaun Tutankhamun. Seluruh kereta kuda tersebut kini jadi koleksi dari GEM hingga kini.

Menariknya dalam proses restorasi mereka menemukan banyak fakta terbaru. Kereta kuda milik penguasa Mesir pada tahun 1333 SM itu ternyata diyakini sebagai kereta kuda termoderen di masanya.

Saat restorasi dilakukan mereka melihat bahwa kereta kuda itu ternyata dilengkapi dengan kanopi yang bisa dilipat. Kanopi itu dipakai untuk memasang tirai guna membuat Firaun Tutankhamun nyaman selama menggunakan kereta kuda.

"Kanopi dibuat untuk menghalangi sinar matahari. Bagian itu memainkan peran penting dalam meningkatkan otoritas raja yang mewakili dewa matahari,” kata Nozomu Kawai.