Bisa Tiru Suara dengan Sangat Mirip, Meta Jadi Gak Pede Rilis Voicebox AI

SAAT ini penggunaan Artificial Intelligence (AI) memang masih didominasi oleh chatbot yang mengandalkan tulisan atau teks. Nah, Meta baru saja mengumumkan AI yang disebut Voicebox'.

Sesuai dengan namanya, AI tersebut diklaim merupakan terobosan AI yang menanggapi ucapan. Namun raksasa teknologi itu sendiri belum cukup pede dengan keamanan Voicebox mereka, dan disebut terlalu berbahaya hingga bisa menjadi bencana.

Voicebox saat ini dapat menghasilkan klip audio ucapan dalam enam bahasa (semuanya berasal dari Eropa), dan menurut posting blog dari Meta ini adalah model AI pertama dari jenisnya yang mampu menyelesaikan tugas melebihi sebelumnya.

Meta mengklaim bahwa Voicebox dengan mudah mengungguli AI generasi ucapan yang bersaing di hampir setiap area. Di mana Voicebox dapat membuat replikasi text-to-speech yang cukup akurat dari suara seseorang menggunakan file audio sampel sesingkat dua detik.

Dengan kemampuannya itu, Voicebox tentu bisa menjadi jenis teknologi yang dapat memulai sebuah perang. Meta percaya bahwa alat barunya cukup baik untuk membodohi setidaknya sebagian besar orang meskipun tidak efektif secara sempurna.

Sebagaimana dirangkum dari Techradar, hal ini diperparah mengingat sebagian besar tokoh masyarakat, termasuk politisi, memiliki banyak rekaman audio yang beredar di internet. Tidak akan sulit untuk mengumpulkan beberapa klip pidato tersebut.