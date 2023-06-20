Cara Aktifkan Silence Unknown Callers di WhatsApp, Tak Bakal Diganggu Panggilan Spam

APLIKASI WhatsApp terus melakukan pembaruan guna memberikan pengalaman yang lebih baik kepada para penggunanya. Memang, WhatsApp merupakan aplikasi perpesanan yang plaing banyak digunakan oleh orang-orang.

Tapi, karena banyaknya para pengguna maka semakin banyak pula mereka yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi mereka. Salah satunya adalah panggilan spam, entah dari para marketing dan sales ataupun dari pihak lainnya.

Oleh karena itu, mereka pun melakukan update yang memungkinkan ponsel tersilent otomatis saat ada panggilan spam yang tidak dikenal. Sehingga, pengguna tidak perlu khawatir terganggu dengan kegiatannya.

Fitur baru ini diberi nama Silence Unknown Callers. Pengguna tinggal mengaktifkan fitur di pengaturan privasi, nantinya smartphone tidak akan berdering melainkan hanya menampilkan pemberitahuan didaftar panggilan.

Ini membuat pengguna bisa menghubungi kontak kembali jika ternyata itu adalah panggilan penting. Jelas bagi sebagian besar pengguna ini menawarkan perpaduan yang layak antara kepraktisan dan privasi.

Selain fitur Silence Unknown Callers, WhatsApp juga menghadirkan fitur bernama Privacy Checkup. Fitur ini memberi lapisan privasi yang memperkuat keamanan pesan, panggilan, dan informasi pribadi.