4 Tips Aman Gunakan TWS agar Tak Rusak Pendengaran

TRUE Wireless Stereo (TWS) atau yang sering disebut earbuds memang menjadi pilihan banyak orang kala mendengarkan audio di gadget mereka. Pasalnya, TWS yang tanpa kabel memudahkan kita berkegiatan sambil mendengarkan musik ataupun podcast favorit.

Tapi, keasyikan menggunakan TWS juga bisa berakibat buruk loh, dampak paling buruk yang bisa terjadi potensi hilangnya kemampuan pendengaran. Berdasarkan temuan Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) ada waktu aman menggunakan TWS yakni satu jam setiap hari dengan besaran volume 60 persen saja.

Tapi, Will Stoll audiologist dari Hackensack Audiology mengatakan kondisi tersebut sebenarnya bisa diatasi. Jadi Anda tidak perlu ragu untuk menggunakan TWS kesayangan Anda jika memang dibutuhkan.

Hanya saja memang ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar kuping pengguna tidak mengalami kerugian. Kepada Inverse, Will Stoll justru memberikan beberapa cara agar penggunaan TWS tidak berkurang. Nah berikut ini beberapa hal yang perlu Anda lakukan menurut rekomendasi Will Stoll:

Pengaturan Volume

Will Stoll mengatakan tidak ada tingkat volume paling aman saat menggunakan TWS. Dia hanya merekomendasikan pengaturan volume di posisi 60 persen dari level maksimum. Pengaturan volume sangat bervariasi tergantung pada seberapa lembut musik yang didengarkan, kualitasnya, dan umumnya seberapa terkunci di kepala Anda sendiri yang Anda inginkan.

Durasi

Will Stoll mengatakan durasi penggunaan TWS sebaiknya tidak dilakukan tanpa jeda. Dia menyarankan agar penggunaan dilakukan setiap 60 menit. Setelahnya kuping bisa diistirahatkan terlebih dulu untuk kemudian dilanjutkan lagi. Menurutnya Gejala seperti tinnitus (telinga berdenging) bisa menjadi tanda peringatan kerusakan telinga, dan pendengar harus menurunkan volumenya.