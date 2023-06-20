Bos Huawei Yakin AI Bakal Tingkatkan Kemampuan Komputer hingga 10 Kali Lipat

KECERDASAN buatan atau Artificial Intelligence (AI) memang tengah menjadi komoditi yang hot belakangan ini. Banyak perusahaan pun mencoba menggembangkan AI untuk membantu mereka maupun memberikan kepuasan bagi pelanggannya.

Selama Forum Pemimpin Bisnis APEC di Beijing, Rotating Chairman Huawei, Hu Houkun menyebut bahwa AI secara resmi telah mengantarkan era baru komputer. Menurutnya, dengan AI umat manusia akan melihat evolusi besar hingga tahun 2030.

Hu yakin bahwa daya komputasi umum akan mengalami peningkatan yang luar biasa pada tahun 2030. Tak tanggung-tanggung, bos raksasa teknologi asal China tersebut mengatakan peningkatannya bahkan mencapai lebih dari sepuluh kali lipat.

Ia juga memperkirakan bahwa kekuatan AI akan meningkat 500 kali lipat dalam jangka waktu yang sama. Ia menambahkan akan ada beberapa langkah dan segmen lain yang bakal naik bersamaan, seperti melansir dari Gizchina.

Misalnya, kata Hu, percaya pada konektivitas global yang lebih dalam dan pengurangan latensi yang signifikan dalam standar konektivitas. Pada tahun 2030, dia memperkirakan jumlah koneksi di seluruh dunia akan mencapai 20 miliar.

Selain itu, aplikasi latensi rendah, dengan penundaan hanya 1 ms, akan tersebar luas. Waktu tunggu harus dikurangi sekitar 100x jika ingin membandingkannya dengan standar saat ini. Kemajuan ini diatur untuk memenuhi kebutuhan AI.

Hu juga menyoroti munculnya bentuk bisnis baru. Ini termasuk teori pencitraan metaverse dan holografik. Teknologi mutakhir baru ini berkembang, tetapi masih belum menarik bagi pengguna umum.