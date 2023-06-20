Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bos Huawei Yakin AI Bakal Tingkatkan Kemampuan Komputer hingga 10 Kali Lipat

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |13:14 WIB
Bos Huawei Yakin AI Bakal Tingkatkan Kemampuan Komputer hingga 10 Kali Lipat
Ilustrasi AI. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

KECERDASAN buatan atau Artificial Intelligence (AI) memang tengah menjadi komoditi yang hot belakangan ini. Banyak perusahaan pun mencoba menggembangkan AI untuk membantu mereka maupun memberikan kepuasan bagi pelanggannya.

Selama Forum Pemimpin Bisnis APEC di Beijing, Rotating Chairman Huawei, Hu Houkun menyebut bahwa AI secara resmi telah mengantarkan era baru komputer. Menurutnya, dengan AI umat manusia akan melihat evolusi besar hingga tahun 2030.

Hu yakin bahwa daya komputasi umum akan mengalami peningkatan yang luar biasa pada tahun 2030. Tak tanggung-tanggung, bos raksasa teknologi asal China tersebut mengatakan peningkatannya bahkan mencapai lebih dari sepuluh kali lipat.

Ia juga memperkirakan bahwa kekuatan AI akan meningkat 500 kali lipat dalam jangka waktu yang sama. Ia menambahkan akan ada beberapa langkah dan segmen lain yang bakal naik bersamaan, seperti melansir dari Gizchina.

Misalnya, kata Hu, percaya pada konektivitas global yang lebih dalam dan pengurangan latensi yang signifikan dalam standar konektivitas. Pada tahun 2030, dia memperkirakan jumlah koneksi di seluruh dunia akan mencapai 20 miliar.

Selain itu, aplikasi latensi rendah, dengan penundaan hanya 1 ms, akan tersebar luas. Waktu tunggu harus dikurangi sekitar 100x jika ingin membandingkannya dengan standar saat ini. Kemajuan ini diatur untuk memenuhi kebutuhan AI.

Hu juga menyoroti munculnya bentuk bisnis baru. Ini termasuk teori pencitraan metaverse dan holografik. Teknologi mutakhir baru ini berkembang, tetapi masih belum menarik bagi pengguna umum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/16/3191008/viral-Jzwi_large.jpg
AI Belum Bisa Gantikan Google, Akurasi Jadi Tantangan Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182558/wamenkomdigi_nezar_patria-5Ztd_large.jpeg
Cegah Brain Rot pada Anak, Wamenkomdigi Ungkap Pentingnya Literasi AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/16/3182114/wamenkomdigi_nezar_patria-huk7_large.jpeg
Wamenkomdigi Nilai AI Dapat Cegah Perdagangan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180489/wamenkomdigi_nezar_patria-4fqx_large.jpeg
Wamenkomdigi Ungkap Indonesia Punya Pasar Digital Terbesar di ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/16/3179377/nezar_patria-lNcw_large.jpeg
Wamenkomdigi Sebut Ada 2.800 Startup Kembangkan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/56/3156509/openai-k9tp_large.jpg
OpenAI Luncurkan ChatGPT Agent, Bisa Kerjakan Tugas Kompleks dan Riset Mendalam
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement