Belajar dari Kebakaran SPBU Tlogomas! Menggoyang Motor saat Isi Bensin Picu Listrik Statis

JAKARTA – Sebuah motor merek Yamaha Vixion terbakar di SPBU Tlogomas, Malang, viral di media sosial. Sebelum kebakaran terjadi, terlihat seorang pria sedang menggoyang-goyangkan tangki motor pada saat isi bensin.

Berdasarkan video yang diunggah akun @lambe_turah, pria yang sedang mengisi bensin tersebut tidak mematikan motornya. Hal itu nampak dari lampu depan dan sein menyala saat sedang diisi.

Beberapa saat usai mengisi bensin dan mendorong motornya dengan kaki, terlihat jilatan api dari tangki motor. Begitu melihat api membesar, pria yang mengisi bensin tersebut segera meninggalkan motornya yang roboh lantaran api membumbung tinggi dengan cepat.

Setelah motor terbakar, seorang petugas nampak menyemprotkan pemadam api ringan untuk menghindari api meluas. Kebakaran ini membawa dampak yang tidak kecil karena terbakar di area SPBU.

“Motornya masih menyala itu. Emang pengaruh itu digenjot-genjot begitu. Reting (sein) kanan juga menyala. Setelah mengisi baru api menyala,” kata pria dalam video yang sedang menyaksikan rekaman CCTV.

Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI) Sony Susmana menyebut menggoyangkan tangki motor agar terisi lebih banyak adalah mitos dan cenderung berbahaya.

“Cipratan bahan bakar dari dalam tangki yang keluar karena digoyang justru itu yang membahayakan (jadi pemicu kebakaran),” kata Sony.

Di lain pihak, Pertamina juga kerap mengedukasi masyarakat terkait cara mengisi bahan bakar yang benar, termasuk membahas terkait mitos dalam mengisi bahan bakar.

Berdasarkan unggahan akun Instagram @pertamaxseries.id, Pertamina mengimbau agar masyarakat tidak menggoyangkan motor saat mengisi bahan bakar dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.