Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Intip Lagi Spesifikasi dan Harga Mobil Bekas Volkswagen Polo

Danendra Primo Adil , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |23:50 WIB
Intip Lagi Spesifikasi dan Harga Mobil Bekas Volkswagen Polo
Volkswagen Polo. (Foto: Instagram/@savikar.id)
A
A
A

JAKARTA – Pecinta mobil Jerman dengan harga murah bisa mempertimbangkan meminang Volkswagen Polo. Mobil ini cukup banyak dicari di lapak mobil bekas berkat bodi kompak dan irit bahan bakar.

Volkswagen Polo merupakan generasi kelima yang diproduksi dari tahun 2009 hingga 2016. Hatchback mungil asal Eropa ini bisa menjadi alternatif dari Honda Jazz dan Toyota Yaris.

Layaknya mobil Eropa, mobil ini tampil minimalis namun tetap berkelas. Tampilan Volkswagen Polo MK5 mengikuti gaya desain yang sama dengan model VW lainnya.

Desain aerodinamis dan garis halus yang jelas menampilkan kesan sporty dan elegan. Gril depan yang khas dan logo VW yang ditempatkan di tengah menciptakan identitas merek yang kuat.

Jika dilihat dari samping, mobil ini terlihat kompak. Dimensi Volkswagen Polo MK5 proporsional yang menjamin kenyamanan dan ruang yang cukup di dalam kabin.

Meski Polo lebih kecil dari saudaranya Volkswagen Golf, ukurannya yang ringkas membuatnya mudah untuk dikendarai di perkotaan dan parkir di tempat yang sempit.

Interior Volkswagen Polo MK5 dikemas dengan baik sehingga menciptakan suasana simpel dan minimalis. Penggunaan material berkualitas tinggi dan perakitan yang presisi memberikan kesan kokoh.

Mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur AC digital dengan auto climate, audio steering switch, serta pengaturan jok yang lengkap mulai dari reclining, heigh adjuster, hingga lumbar support.

Hatchback 5-seater ini sudah memiliki fitur keselamatan yang lengkap seperti sistem rem ABS,ABD,BA serta dua SRS airbag.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/15/3191512/mobil_china-qzig_large.jpg
China Buat Aturan Baru Atasi Fenomena Mobil Bekas Nol Kilometer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/15/3189524/lelang-TNE9_large.jpg
Tren Digitalisasi, Auksi Kembangkan Aplikasi Lelang Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173570/mobil_bekas-vtHX_large.jpg
Tips Kenali Mobil Bekas Tabrak hingga Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173271/mobil_bekas-de4i_large.jpg
Viral Inspektor Mobil Bekas Bongkar Indikasi Odometer Diakali Penjual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/15/3168942/mobil_listrik_bekas-LE4h_large.jpg
Curhat Pedagang Ogah Jualan Mobil Listrik Bekas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3165949/penjualan_mobil_bekas-VQK0_large.jpg
Penjualan Mobil Bekas Diprediksi 3 Kali Lipat Lebih Besar Dibandingkan Mobil Baru
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement