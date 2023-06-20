Intip Lagi Spesifikasi dan Harga Mobil Bekas Volkswagen Polo

JAKARTA – Pecinta mobil Jerman dengan harga murah bisa mempertimbangkan meminang Volkswagen Polo. Mobil ini cukup banyak dicari di lapak mobil bekas berkat bodi kompak dan irit bahan bakar.

Volkswagen Polo merupakan generasi kelima yang diproduksi dari tahun 2009 hingga 2016. Hatchback mungil asal Eropa ini bisa menjadi alternatif dari Honda Jazz dan Toyota Yaris.

Layaknya mobil Eropa, mobil ini tampil minimalis namun tetap berkelas. Tampilan Volkswagen Polo MK5 mengikuti gaya desain yang sama dengan model VW lainnya.

Desain aerodinamis dan garis halus yang jelas menampilkan kesan sporty dan elegan. Gril depan yang khas dan logo VW yang ditempatkan di tengah menciptakan identitas merek yang kuat.

Jika dilihat dari samping, mobil ini terlihat kompak. Dimensi Volkswagen Polo MK5 proporsional yang menjamin kenyamanan dan ruang yang cukup di dalam kabin.

Meski Polo lebih kecil dari saudaranya Volkswagen Golf, ukurannya yang ringkas membuatnya mudah untuk dikendarai di perkotaan dan parkir di tempat yang sempit.

Interior Volkswagen Polo MK5 dikemas dengan baik sehingga menciptakan suasana simpel dan minimalis. Penggunaan material berkualitas tinggi dan perakitan yang presisi memberikan kesan kokoh.

Mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur AC digital dengan auto climate, audio steering switch, serta pengaturan jok yang lengkap mulai dari reclining, heigh adjuster, hingga lumbar support.

Hatchback 5-seater ini sudah memiliki fitur keselamatan yang lengkap seperti sistem rem ABS,ABD,BA serta dua SRS airbag.