HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Masih Diminati! Mobil Bekas Ford Escape Dijual Mulai Rp60 Jutaan

Danendra Primo Adil , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |23:30 WIB
Masih Diminati! Mobil Bekas Ford Escape Dijual Mulai Rp60 Jutaan
Mobil bekas Ford Escape. (Foto: Instagram/@shamitside)
A
A
A

JAKARTA – Pecinta mobil Amerika, bisa mempertimbangkan untuk membeli Ford Escape generasi pertama. Mobil yang diproduksi pada tahun 2002 ini bisa didpatkan di lapak mobil bekas.

Mobil ini masuk ke kelas Medium SUV menjadi rival dari Nissan T30 dan Honda CR-V. Meski tidak sepopuler kedua rivalnya, mobil ini tetap memiliki tampilan yang menarik.

Salah satu keunggulan dari Ford Escape adalah sistem 4x4 yang membolehkan pemiliknya membawa ke segala medan. Tampilan mobil ini juga menjadi faktor kegagahan, tampil dengan desain bodi yang kekar dilengkapi warna two tone,

Pada bagian depan, mobil ini memiliki desain gril honeycomb berwarna hitam dengan logo Ford di tengah. Bumper pada mobil ini berbeda warna dengan bodi, pada keseluruhan bumper menggunakan bahan plastik berwarna hitam.

Dari samping, mobil ini terlihat tangguh dengan bodyside cladding yang berfungsi untuk melindungi bodi samping. Standarnya, mobil ini menggunakan pelek ukuran 16 inci dan memiliki ground clearance yang tinggi.

Salah satu fitur yang cukup membantu adalah sistem pintu bagasi belakang, dimana kaca dapat terbuka terpisah dari pintu. Hal tersebut dapat mempermudah mengambil barang tanpa harus membuka pintu.

Pada bagian interior, didominasi dengan cream serta hitam pada bagian dashboard membuat kabin mobil ini terlihat bersih. Salah satu keunikan pada mobil ini adalah penempatan tuas transmisi, dimana terletak pada belakang kemudi. Mengingat mobil ini sudah cukup berumur, maka fitur yang diberikan tidak selengkap mobil saat ini.

Namun, material yang digunakan cukup berkualitas dan mobil ini sudah dilengkapi sistem audio dengan head unit single din, AC analog dengan pengaturan yang lengkap serta terdapat tempat penyimpanan yang banyak.

Untuk masalah keamanan, Ford Escape tidak perlu diragukan lagi. Berdasarkan National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), mobil ini mendapat bintang 19 dari 20 pada crash test.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
