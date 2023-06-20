Seberapa Besar Peluang Mitsubishi eK X EV Menang Lawan Wuling Air Ev di Indonesia?

JAKARTA – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memberikan sinyal positif untuk menjual mobil listrik mungil Mitsubishi eK X EV di Indonesia.

Jika dilihat sekilas dari dimensinya, mobil listrik mini ini dihadirkan untuk menjegal mantan pemimpin pasar mobil listrik di Indonesia, Wuling Air ev.

Pada tahun ini dominasi Air ev telah dibungkam oleh Hyundai Ioniq 5, namun potensi market mobil listrik mini di Indonesia cukup besar.

Maka, tidak heran jika beberapa pabrikan berusaha mendatangkan mobil listrik mini untuk berebut market, termasuk Mitsubishi.

Meski begitu, nampaknya mobil listrik mini Mitsubishi tidak akan hadir untuk tahun ini. Pada momen perkenalan XFC Concept di IIMS 2023, MMKSI mengungkapkan rencananya meluncurkan mobil listrik Minicab MiEV.

Mobil untuk segmen logistik ini bakal diproduksi di dalam negeri untuk kebutuhan pasar Indonesia menjelang akhir tahun 2023. Namun, bukan berarti kemungkinan Mitsubishi meluncurkan mobil listrik mini tidak akan terealisasi.

Presiden Director PT MMKSI Atsushi Kurita menyampaikan sinyal positif untuk mendatangkan pesaing Wuling Air ev pada momen peluncuran dealer Mitsubishi di Matraman, Jakarta Timur pada Senin (19/6/2023).

Kurita mengaku bakal menjajal mobil listrik mini yang berbagi platform dengan Nissan Sakura di Jepang. Ia juga mengungkapkan upaya tersebut masih sebatas studi kelayakan dan belum punya rencana untuk menjualnya dalam waktu dekat.

“Kami akan coba mempelajari (mobil listrik mini) di sini, namun karena ukurannya (eK X EV terlalu kecil), kami tidak yakin kesesuaiannya untuk pasar otomotif di Indonesia,” kata Kurita.