Kembangkan Perintah Suara Bahasa Indonesia, Hyundai Indonesia Gandeng ITB

Citra Dara Vresti Trisna , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |05:00 WIB
Kembangkan Perintah Suara Bahasa Indonesia, Hyundai Indonesia Gandeng ITB
Ilustrasi. (Foto: Dok.Okezone)
A
A
A

JAKARTAHyundai Indonesia berencana mengembangkan teknologi perintah pengenalan suara Bahasa Indonesia atau voice command pada produk-produknya.

Agar dapat merealisasikan tujuan tersebut, PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) bersama Teknologi Bandung (ITB) menandatangani nota kesepahaman untuk menjalin kerja sama selama tiga tahun.

HMMI R&D dan ITB memulai kerja sama dengan melakukan riset pengenalan suara. Riset ini akan difokuskan pada pengumpulan data penunjang fitur perintah suara.

Sebanyak 2.000 responden akan dilibatkan dalam pengumpulan beragam perintah untuk pengembangan fitur voice command ini.

President Director of PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia Bong Kyu Lee mengatakan, kerja sama ini adalah untuk memberikan konsumen pengalaman berkendara terbaik.

