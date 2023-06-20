Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ada Promo Mobil Bekas Murah Meriah di PRJ, Cocok Langsung Bawa Pulang!

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |19:57 WIB
Ada Promo Mobil Bekas Murah Meriah di PRJ, Cocok Langsung Bawa Pulang!
Foto: Dok Freepik
A
A
A

JAKARTA-Jika Anda berminat membeli mobil baru ataupun bekas, Anda bisa coba memanfaatkan perang diskon yang biasa terjadi di pameran Pekan Raya Jakarta 2023. Acara tahunan yang telah resmi dibuka sejak 14 Juni 2023 ini diikuti banyak produsen dan dealer dari beragam merk, salah satunya Mobbi yang merupakan anak usaha dari grup Astra khusus jual beli mobil bekas.

Mobbi menawarkan beragam harga mobil bekas dengan promo diskon dan benefit lainnya selama Pekan Raya Jakarta 2023 berlangsung, belum lagi kemudahan pembayaran cicilan dan skema tukar tambah.

Seperti dikatakan Director and Co-CEO PT Astra Digital Mobil (Mobbi), CK Yap, “Dengan berbagai promo yang kami tawarkan melalui Pesta Mobil Bekas, Mobbi ingin memberikan pengalaman menyenangkan kepada pelanggan yang memilih Mobbi sebagai platform pilihan mereka dalam transaksi mobil bekas. Jadi, jangan lewatkan kesempatan emas untuk memiliki mobil bekas berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau di PRJ 2023,” ungkapnya melalui siaran pers.

Melalui program Mobbi Certified, pelanggan dapat dengan mudah menemukan dan membeli mobil impian mereka dengan keyakinan bahwa setiap mobil yang dibeli telah melalui proses inspeksi yang ketat dan telah memenuhi standar kualitas ASTRA yang didukung oleh Astra Car Valuation (ACV).

Untuk pembelian mobil di Pesta Mobil Bekas, Mobbi menghadirkan promo spesial hemat hingga Rp 50 juta dan berkesempatan membawa pulang gadget menarik. Sedangkan untuk proses transaksi jual atau tukar-tambah mobil bekas, Mobbi menjamin pelanggan bisa mendapatkan penawaran harga langsung dalam satu jam. Dengan ini, pelanggan bisa dengan cepat dan mudah mendapatkan penawaran harga yang kompetitif untuk mobil mereka sekaligus berkesempatan untuk membawa pulang logam mulia dan hadiah menarik lainnya.

