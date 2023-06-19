4 Penyebab Transmisi Mobil Berdengung, Nomor 3 Sering Terjadi

JAKARTA - Transmisi adalah salah satu bagian terpenting dari mobil dan memainkan peran kunci dalam mengubah tenaga mesin menjadi gerakan roda yang diperlukan untuk menggerakkan kendaraan.

Melihat pentingnya peran transmisi, maka Anda perlu merawat komponen tersebut. Dengan merawat transmisi mobil secara baik, mobil akan mendapat kinerja andal dan meminimalkan risiko kerusakan yang dapat berdampak pada keandalan dan biaya perbaikan yang tinggi.

Salah satu masalah pada transmisi yang sering dijumpai adalah transmisi berdengung. Saat transmisi berdengung maka perpindahan gigi menjadi lebih keras dan sulit dipindah.

Dikutip dari Auto2000, berikut beberapa penyebab transmisi berdengung:

1. Kurang oli

Jika level oli transmisi terlalu rendah atau oli transmisi tidak memenuhi batas yang disarankan, dapat terjadi gesekan yang berlebihan pada transmisi dan dengungan.

Oli transmisi yang terlalu sedikit juga dapat membuat komponen internal aus dan merusak transmisi.

2. Transmisi overheat

Transmisi yang terlalu panas menyebabkan dengungan. Jika transmisi terlalu panas karena beban yang tinggi atau masalah pada sistem pendingin, suhu yang tinggi dapat merusak bagian dalam transmisi.

3. Respon mesin telat

Valve body adalah bagian penting dalam transmisi otomatis yang mengatur aliran oli dan perpindahan gigi. Jika terjadi gangguan pada valve body, seperti penyumbatan atau kerusakan, dapat menyebabkan respon saat mobil di gas lambat dan dengungan pada transmisi.