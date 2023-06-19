Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Bikin Cepat Rusak! Kebiasaan Buruk ketika Mengendarai Mobil Matik yang Sering Dilakukan

Danendra Primo Adil , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |20:33 WIB
Bikin Cepat Rusak! Kebiasaan Buruk ketika Mengendarai Mobil Matik yang Sering Dilakukan
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Mobil matik banyak diminati masyarakat, khususnya di ibu kota yang lalu lintasnya padat. Mengendarai mobil matik memang lebih praktis digunakan dan mengurangi kelelahan.

Keunggulan mobil matik lainnya adalah memberikan kenyamanan ekstra dan kemudahan dalam berkendara, terutama untuk yang tidak terbiasa menggunakan mobil manual.

Dengan mobil matik, pengendara tidak perlu khawatir dengan perubahan yang rumit karena semuanya dilakukan secara otomatis oleh gearbox.

Namun, transmisi matik memerlukan perawatan yang lebih ekstra. Maka dari itu, salah satu cara merawatnya adalah dengan berkendara dengan benar.

Dikutip dari Auto2000, berikut beberapa kesalahan saat mengendarai mobil matik yang perlu dihindari.

1. Sering melakukan kick down

Melakukan kick down berulang kali tidak disarankan saat menggunakan mobil bertransmisi otomatis. Kick down adalah menekan pedal akselerator dalam-dalam untuk mengurangi penurunan gigi otomatis dan mempercepat akselerasi.

Kebiasaan kick down mengakibatkan konsumsi bahan bakar mobil lebih boros. Selain itu, kebiasaan ini juga dapat merusak komponen transmisi.

2. Posisi netral saat turunan

Memposisikan gigi netral saat melewati jalanan menurun dapat menyebabkan keausan, sebab posisi netral akan mengurasi pasokan oli ke mesin. Sehingga, mobil tidak mendapat pelumasan yang baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/52/3014336/mobil-ASV8_large.jpg
Rekomendasi 7 Mobil Matic Murah di Bawah Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/06/87/2826067/jangan-panik-penyebab-mobil-matik-tidak-berjalan-meski-persneling-sudah-pada-posisi-d-EUZyAbMezc.jpeg
Jangan Panik! Penyebab Mobil Matik Tidak Berjalan Meski Persneling Sudah pada Posisi D
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119582//banjir-oqGz_large.jpg
6 Tips Terobos Banjir Pakai Mobil Matic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/626/3115456//motor_matik-e9hR_large.jpg
Motor Terbakar di Menteng, Diduga Akibat Korsleting Listrik
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement