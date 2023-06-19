Bikin Cepat Rusak! Kebiasaan Buruk ketika Mengendarai Mobil Matik yang Sering Dilakukan

JAKARTA – Mobil matik banyak diminati masyarakat, khususnya di ibu kota yang lalu lintasnya padat. Mengendarai mobil matik memang lebih praktis digunakan dan mengurangi kelelahan.

Keunggulan mobil matik lainnya adalah memberikan kenyamanan ekstra dan kemudahan dalam berkendara, terutama untuk yang tidak terbiasa menggunakan mobil manual.

Dengan mobil matik, pengendara tidak perlu khawatir dengan perubahan yang rumit karena semuanya dilakukan secara otomatis oleh gearbox.

Namun, transmisi matik memerlukan perawatan yang lebih ekstra. Maka dari itu, salah satu cara merawatnya adalah dengan berkendara dengan benar.

Dikutip dari Auto2000, berikut beberapa kesalahan saat mengendarai mobil matik yang perlu dihindari.

1. Sering melakukan kick down

Melakukan kick down berulang kali tidak disarankan saat menggunakan mobil bertransmisi otomatis. Kick down adalah menekan pedal akselerator dalam-dalam untuk mengurangi penurunan gigi otomatis dan mempercepat akselerasi.

Kebiasaan kick down mengakibatkan konsumsi bahan bakar mobil lebih boros. Selain itu, kebiasaan ini juga dapat merusak komponen transmisi.

2. Posisi netral saat turunan

Memposisikan gigi netral saat melewati jalanan menurun dapat menyebabkan keausan, sebab posisi netral akan mengurasi pasokan oli ke mesin. Sehingga, mobil tidak mendapat pelumasan yang baik.