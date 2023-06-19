Spesifikasi Mobil Plymouth De Luxe yang Dipakai Ganjar Pranowo, Mewah pada Masanya

JAKARTA – Ada yang berbeda dengan kunjungan Ganjar Pranowo pada kunjungannya ke Bali pada Sabtu (17/6/2023).

Bakal calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu tampil nyentrik lantaran menggunakan mobil Plymouth De Luxe milik Ibu Negara Fatmawati.

Mobil lawas yang digunakan Ganjar tersebut diproduksi pada tahun 1948. Mobil ini cukup terkenal berkat kapasitas mesinnya yang cukup gahar pada zamannya.

Plymouth De Luxe dibekali mesin berkapasitas 4.000 cc, 4-silinder yang mampu menyemburkan tenaga 95 hp. Mesin pada mobil klasik ini mampu berakselerasi dari 0-100 km per jam dalam 22 detik.

Sedan klasik empat pintu ini beberapa kali diproduksi dalam rentang waktu 1933-1942 dan 1946-1950. Sementara mobil yang dipakai Ganjar merupakan tipe tertinggi.

Kendaraan buatan Amerika Serikat ini menggunakan mesin bensin dengan gearbox manual 3-percepatan. Mobil berbahan bakar bensin ini memiliki dimensi panjang 4.997 mm, lebar 1.870 mm dan jarak sumbu roda 2.972 mm.

Sedan Model Plymouth masuk dalam kategori mobil eksekutif dan kerap digunakan oleh tokoh-tokoh penting pada masanya. Mobil ini diproduksi selama masa perang dunia kedua.

Mobil ini punya sejarah yang cukup panjang bagi keluarga Presiden Soekarno. STNK dari mobil Plymouth De Luxe ini atas nama Ibu Negara Fatmawati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh keluarga presiden.