HOME OTOTEKNO TECHNO

Tampilan ASUS Zenfone 10 Bocor, Begini Rupa dan Spesifikasinya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |20:21 WIB
Tampilan ASUS Zenfone 10 Bocor, Begini Rupa dan Spesifikasinya
Zenfone 10. (Foto: Twitter Evan Blass)
A
A
A

ASUS akan meluncurkan smartphone terbaru mereka Zenfone 10 yang diperkirakan muncul pada akhir bulan ini. Menjelang peluncuran tersebut, wujud smartphone flagship ASUS tersebut pun bocor di internet.

Render ASUS Zenfone 10 ini dibocorkan oleh Evan Blass dalam postingannya di media sosial Twitter. Render menampilkan tampang perangkat dalam berbagai warna dan dari beberapa sudut di mana pabrikan akan mengemasnya dalam desian ringkas.

Dihimpun Android Authority, ASUS Zenfone 10 menunjukkan tepi datar serta tombol daya dan volume di sebelah kanan. Sayang tidak diketahui bagian atas smartphone jadi tidak jelas apakah poet 3,5mm masih dipertahankan atau tidak.

Berdasarkan informasi yang beredar, Zenfone 10 akan menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Jika melihat ponsel pendahulunya, yakni Zenfone 9 maka diperkirakan Zenfone 10 akan hadir dengan beberapa pilihan yakni 6GB, 8GB dan 16GB.

Dengan sistem operasi menggunakan Android 13, chipset tersebut berhasil mendapatkan skor 2.008 single-core dan skor multi-core 5.454 di Geekbench.

Halaman:
1 2
      
