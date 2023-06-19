Meta Turunkan Persyaratan Umur untuk Headset VR Quest 3 Jadi 10 tahun

SEIRING dengan persiapan peluncuran headset mixed reality generasi terbarunya, Quest 3, Meta pun membuat perubahan drastis pada gadget tersebut. Salah satu yang berubah adalah batasan umur dari pengguna Virtual Reality (VR).

Perusahaan yang dipimpin Mark Zuckerberg ini menurunkan usia minimal pengguna akun Meta Quest dari 13 tahun menjadi 10 tahun. Mengutip laman Gadgets360, seiring dengan perkembangan terbaru ini orang tua dapat mengatur akun Meta yang dikelolanya untuk anak berusia 10 dan 12 tahun di headset Meta's Quest 2 dan Quest 3, mulai akhir tahun ini.

Meta mengatakan itu tidak akan menampilkan iklan kepada pengguna di kelompok usia ini. Selain itu, aplikasi yang dinilai aman untuk anak-anak akan direkomendasikan.

Perusahaan menggarisbawahi bahwa praremaja akan diminta untuk mendapatkan persetujuan orang tua mereka untuk membuat akun dan mengunduh aplikasi ke headset virtual reality.

Menurut informasi, Meta akan menggunakan usia anak-anak untuk "memberikan pengalaman yang sesuai usia" di toko aplikasinya seperti merekomendasikan aplikasi yang sesuai usia. Meski batas usia dipangkas, orang tua dijanjikan untuk dapat mengontrol aplikasi yang diunduh anak mereka dari Platform Meta Quest. Selain itu, mereka juga dapat memblokir akses ke aplikasi kapan saja.