6 Cara Mengakses ChatGPT-4 dengan Gratis!

ADA 6 cara mengakses ChatGPT 4 secara gratis yakni lewat beberapa situs yang memang menggunakan ChatGPT 4. Memang, chatbot satu ini dianggap chatbot paling pintar yang saat ini ada.

Memang, jika kita ingin menggunakan ChatGP-4, maka kita harus membayar biaya berlangganan. Harga ChatGPT di Indonesia pun dibanderol sama seperti di Amerika Serikat, yakni sebesar USD20 atau sekira Rp303.500 per bulannya.

Tapi, ada loh beberapa situs yang menggunakan ChatGPT 4 untuk membantu pelanggannya. Nah, dilansir dari beberbagai sumber berikut ulasannya:

AI Dungeon

AI Dungeon adalah platform online yang menggunakan ChatGPT-4 untuk membuat konten dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan AI dalam pengaturan dunia terbuka.

Untuk menggunakan ChatGPT-4 di AI Dungeon, kunjungi situs web resmi mereka dan buat akun. Setelah itu, Anda dapat membuat permainan sendiri atau bergabung dengan permainan yang sudah ada, di mana ChatGPT-4 akan digunakan untuk membuat cerita berdasarkan input pengguna.

AI Dungeon menyediakan versi gratis dan berbayar, di mana pengguna berlangganan dapat mengakses fitur tambahan seperti pengaturan cerita yang lebih canggih dan pilihan karakter yang lebih banyak. Meskipun demikian, pengguna gratis tetap dapat menikmati pengalaman bermain yang menarik dengan ChatGPT-4.

Hugging Face

Hugging Face menawarkan bot ChatGPT-4 gratis yang dibuat oleh pengembang Yuvraj Sharma, yang dilengkapi dengan fitur unik. Pengguna tidak perlu memasukkan kunci API OpenAI mereka sendiri karena Hugging Face menyediakan akses API GPT-4 ke komunitasnya untuk menjelajahi model tersebut.

Mengakses ChatGPT-4 melalui Hugging Face sangat mudah: kunjungi situs web mereka, ketik pertanyaan Anda di kotak teks, dan klik "Run" untuk mendapatkan respons dari model GPT-4.

Microsoft Bing

Microsoft memang menyebut jika mesin pencari mereka, Bing, telah terintegrasi dengan ChatGPT-4. Untuk menggunakan GPT-4 secara gratis di Bing, kunjungi situs resmi mereka, klik opsi "Chat" di sudut kiri atas halaman, atau instal ekstensi Bing Chat untuk mengakses Bing Chat melalui browser Anda.