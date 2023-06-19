SATRIA-1 Jadi Awal Baru Era Internet di Indonesia

PELUNCURAN Satelit Republik Indonesia 1 (SATRIA-1) bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia saja, tapi juga membuka era konektivitas digital di Indonesia. Memang, tujuan peluncuran tersebut memang ditujukan untuk memberikan internet yang layak di daerah tertinggal.

Komisaris Utama PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, kehadiran SATRIA-1 akan memudahkan masyarakat Indonesia mengakses internet dan terhubung satu sama lain.

"Terciptanya konektivitas digital ini maka akan semakin mempercepat transformasi digital yang membawa perubahan terhadap kemajuan, persatuan dan kesatuan Indonesia, serta pertumbuhan ekonomi," kata Erry seperti dilansir dari Antara.

Erry mengatakan keberhasilan proyek Satelit SATRIA-1 juga menjadi bukti nyata kesuksesan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU). Skema ini merupakan upaya pemerintah dalam membangun pemerataan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi di seluruh Nusantara bersama dengan sektor swasta.

Menurutnya, PSN dan PT Satelit Nusantara Tiga (SNT) sebagai perusahaan satelit swasta terdepan di Indonesia berkomitmen memberikan kontribusi yang berkelanjutan dalam mendukung misi besar pemerintah Indonesia dalam merealisasikan pemerataan akses digital.

"Berkat kerja keras, komitmen, dan koordinasi aktif dengan seluruh pemangku kepentingan, konstruksi satelit SATRIA tetap bisa dirampungkan sehingga dapat diluncurkan pada hari ini dengan menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX," kata dia.

PSN menjalankan proyek SATRIA-1 setelah berhasil memenangkan tender yang diselenggarakan BAKTI Kominfo pada 2019 lalu. Proyek strategis nasional ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018.

PSN lalu melanjutkan proses konstruksi satelit dengan menggandeng Thales Alenia Space (TAS). Konstruksi satelit berlangsung dari September 2020 hingga Mei 2023. Erry menyampaikan SATRIA-1 memiliki total kapasitas transmisi 150 Gbps sehingga menjadikannya yang terbesar di Asia dan nomor lima di dunia.