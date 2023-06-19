Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

BRIN dan LPDP Gelar Program Apresiasi Talenta Riset dan Teknologi 2023

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |15:16 WIB
BRIN dan LPDP Gelar Program Apresiasi Talenta Riset dan Teknologi 2023
Kerjasama BRIN dengan LPDP. (Foto: MNC)
BADAN Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan menyelenggarakan Apresiasi Talenta Riset dan Teknologi 2023. Program ini disebut sebagai bentuk apresiasi para ilmuwan, pakar, atau praktisi yang telah memberikan sumbangan nyata dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Iptek BRIN, Edy Giri Rachman Putra mengatakan, penyelenggaraan didasari oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional. Menurutnya, BRIN sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang melakukan riset dan inovasi bertekad untuk menyelenggarakan kegiatan yang cerdas dan bergengsi.

"BRIN bekerja sama dengan LPDP Kementerian Keuangan merasa perlu memberikan penghargaan tertinggi secara berkelanjutan kepada perorangan maupun kelompok secara nasional atas prestasi capaiannya yang merupakan rekam jejak dari hasil riset dan inovasinya," kata Edy dalam acara peresmian yang dilangsungkan pada Senin (19/6/2023).

"Harapan kedepan semakin banyak para talenta riset dan inovasi yang berprestasi baik dari BRIN, pergurian tinggi, lembaga riset swasta, industri maupun komunitas untuk mengikuti program apresisi ini sekaligus memotivasi para talenta muda untuk berkarya semaksimal mungkin dan memberikan kontribusi serta sumbangaih yang signifikan untuk masyarakat dan negara," lanjutnya.

Dalam momen yang sama, Direktur Utama LPDP, Andin Hadiyanto mengungkapkan bahwa program ini sejatinya merupakan bentuk apresiasi para ilmuwan, pakar, dan praktisi yang telah memberikan sumbangan nyata dan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka juga mewujudkan tujuan grand design management talenta nasional yang merupakan amanat Presiden.

