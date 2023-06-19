Dijual Terbatas! Vespa Elettrica Siap Datang Akhir Tahun, Pembeli Harus Adu Cepat

JAKARTA – Setelah dipastikan bakal dijual di Indonesia, Vespa Elettrica dikabarkan bakal dijual secara terbatas. PT Piaggio Indonesia (PID) mengungkapkan bahwa Vespa terbaru ini bakal hadir pada akhir tahun ini.

PR & Communications Manager PT Piaggio Indonesia (PID) Ayu Hapsari mengungkapkan, pihaknya belum dapat memastikan kapan persisnya skuter listrik ini bakal mengaspal di Indonesia.

Ayu memastikan PID telah mempersiapkan ekosistem skuter listrik Vespa Elettrica tersebut. Bahkan, begitu tiba di Indonesia, Vespa ini langsung dijual karena sudah banyak yang menantikan motor khas Italia ini.

“Pak Marco sudah bilang kalau (Vespa Elettrica) akan datang tahun ini. Pelan-pelan. Tahun ini diluncurkan. Kita bukan hanya perkenalan, tapi lansung dijual. Sekarang kita mempersiapkan ekosistemnya,” kata Ayu saat ditemui di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Terkait harga, Ayu mengaku belum bisa mengungkap harganya. Begitu juga dengan status terbatas pada Vespa listrik ini juga belum bisa memastikan.

“Kalau harga kita belum bisa pastikan. Dan soal itu (dijual terbatas), kita juga belum bisa sampaikan sekarang, karena masih dalam tahap diskusi. Hingga sekarang belum ada kesepakatan,” ujar Ayu.

Sebelumnya, Managing Director dan Country CEO PT Piaggio Indonesia (PID) Marco Noto La Diega telah menjanjikan untuk membawa skuter listrik ini ke Indonesia dan hanya menunggu ekosistem yang dibutuhkan sudah siap.

“Produk saja tidak cukup, butuh servis, charging station, dan keseluruhan ekosistem, produknya sudah tersedia,” ucap Marco.