HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Belum Kapok! Pabrikan China Bajak Desain Land Rover Defender

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |23:15 WIB
Belum Kapok! Pabrikan China Bajak Desain Land Rover Defender
Tiruan Land Rover Defender. (Foto: Carbuzz)
A
A
A

JAKARTA – Bukan rahasia lagi jika pabrikan kendaraan asal China senang meniru desain mobil terkenal. Kali ini giliran Rox Motor yang meniru desain Land Rover Defender.

Car News China mengungkapkan, Rox Motor meluncurkan mobil listrik baru dengan nama Stone 01. Mobil anyar tersebut seperti kopian Land Rover Defender.

Kemiripan tersebut bisa dilihat dari bodi bagian samping. Jika dilihat sekilas, SUV buatan Inggris tersebut hampir mirip dengan Stone 01.

Dikutip dari Carbuzz, posisi ban serep mobil ini juga sama persis. Pembeda mobil ini hanya pada bagian depan agar tidak nampak menjiplak.

Selain mengkopi desain, Rox Motor juga meniru cara Land Rover menyediakan dua tipe wheelbase. Pada Land Rover Defender, pilhan wheelbase berukuran 110 dan 130. Sementara Stone 01 pilihan wheelbasenya 199 dan 208 inci.

Halaman:
1 2
      

