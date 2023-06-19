Ini Alasan BMW Resmi Tinggalkan Transmisi Manual

JAKARTA – Perlahan namun pasti, transmisi manual pada mobil mulai dikurangi. Kali ini BMW jadi brand yang mengucapkan selamat tinggal pada transmisi manual.

Dikutip dari Autocar New Zealand, satu-satunya mobil bertransmisi manual pada mobil asal Jerman ini adalah BMW M2 produksi tahun 2022.

Setelah M2, tidak ada lagi mobil bertransmisi manual yang diproduksi. Pihak BMW mengungkapkan, stop produksi mobil bertransmisi manual ini adalah karena kelangkaan suplai.

“Jika dilihat ke depannya suplai gearbox transmisi manual akan berkurang karena memang tidak ada lagi yang memproduksi,” ujar Dirk Hacker, BMW M Head of Development, dikutip dari Autocar.

Dirk juga menyangsikan masa depan mobil bertransmisi manual dengan kondisi saat ini. Ia pun menepis ide mempertahankan transmisi manual dengan menggunakannya pada mobil listrik.