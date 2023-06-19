Mercedes-Benz Pamer Supercar Vision One-Eleven, Terinspirasi Mobil Jadul Tahun 70-an

JAKARTA – Mercedes-Benz memamerkan supercar terbaru yang diberi nama Vision One-Eleven. Supercar unik ini terinspirasi dari mobil jadul eksperimental C-111 yang sempat terkenal pada 1970-an.

Mobil mewah yang mampu melaju 251 mph di jalur uji coba ini menggunakan jejak ban C-111 menggunakan powertrain generasi terbaru all-electric.

Vision One-Eleven menggendong baterai dengan pendingin cairan. Teknologi pendingin ini sama seperti yang digunakan oleh mobil hybrid Formula satu milik Mercedes-Benz.

Pabrikan mobil asal Jerman ini berupaya menonjolkan konsep teknologi terbaru melalui sayap camar ikonik yang membuat mobil ini tetap nampak klasik namun elegan.

Supercar ini dilengkapi motor listrik fluks aksial buatan YASA yang memiliki ukuran sepertiga dari berat motor fluks radial.