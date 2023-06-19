Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mercedes-Benz Pamer Supercar Vision One-Eleven, Terinspirasi Mobil Jadul Tahun 70-an

Citra Dara Vresti Trisna , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |18:42 WIB
Mercedes-Benz Pamer Supercar Vision One-Eleven, Terinspirasi Mobil Jadul Tahun 70-an
Mercedes-Benz Vision One-Eleven. (Foto: Foxnews)
A
A
A

JAKARTAMercedes-Benz memamerkan supercar terbaru yang diberi nama Vision One-Eleven. Supercar unik ini terinspirasi dari mobil jadul eksperimental C-111 yang sempat terkenal pada 1970-an.

Mobil mewah yang mampu melaju 251 mph di jalur uji coba ini menggunakan jejak ban C-111 menggunakan powertrain generasi terbaru all-electric.

Vision One-Eleven menggendong baterai dengan pendingin cairan. Teknologi pendingin ini sama seperti yang digunakan oleh mobil hybrid Formula satu milik Mercedes-Benz.

Pabrikan mobil asal Jerman ini berupaya menonjolkan konsep teknologi terbaru melalui sayap camar ikonik yang membuat mobil ini tetap nampak klasik namun elegan.

Supercar ini dilengkapi motor listrik fluks aksial buatan YASA yang memiliki ukuran sepertiga dari berat motor fluks radial.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/15/3193350/mercedes_benz_eqb_di_as_kena_recall-eQB1_large.jpg
Ratusan Mobil Listrik Mercedes-Benz Kena Recall, Ngecas Dibatasi Maksimal 80 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/15/3167627/mercedes_benz_280_sl-xvSD_large.jpg
Spesifikasi Mercy BJ Habibie yang Dibeli Ridwan Kamil Rp2,6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/52/3129635/mobil_mewah_seharga_puluhan_miliar_jemput_prabowo_di_abu_dhabi-PiZA_large.jpg
Mobil Mewah Seharga Puluhan Miliar Jemput Prabowo di Abu Dhabi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/52/3117230/the_all_new_mercedes_amg_g63-1trw_large.jpg
Mercedes-Benz Rilis 2 Model G-Class Baru, Harga Mulai Rp5,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/52/3085412/mercedes_maybach_s_580_matic-sdnG_large.jpg
Spesifikasi Mobil Mewah Mercedes-Maybach yang Jemput Presiden Prabowo Bertemu Joe Biden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/52/3073751/mobil_listrik_mercedes_benz_terbakar-rNgM_large.jpg
Mobil Listrik Terbakar di Korsel, Ini Penjelasan Mercedes-Benz Indonesia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement