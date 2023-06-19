Hypercar Listrik Porsche Mission X Mulai Digarap, Boleh Beredar di Jalanan?

JAKARTA – Inovasi dari pabrikan otomotif asal Jerman untuk menghadirkan hypercar listrik paling ringan diwujudkan kehadiran Porsche Mission X. Hypercar ini digadang-gadang bakal memecahkan rekor lap di sirkuit Nürburgring.

Porsche punya misi untuk menciptakan mobil cepat untuk keperluan sehari-hari sehingga bisa digunakan di jalan umum. Rencana tersebut sepertinya nampak memungkinkan karena menggabungkan beragam keunggulan pada mobil Porsche yang pernah meluncur.

Dikutip dari laman Asiaone, tampang dari Porsche Mission X mengingatkan pecinta otomotif pada mobil balap Porsche yang pernah kondang, yakni 917.

Jika dilihat sepintas, hypercar ini juga mirip mobil balap Porsce 956 dengan penopang depan yang ditinggikan, kanopi kaca dengan pintu kupu-kupu gaya Le Mans, kabin digital dan yang paling menonjol adalah bentuk setir yang mirip dengan setang motor.

Mobil dengan tenaga 1.000 tk ini merupakan bagian dari ambisi Porsche menghadirkan mobil dengan output satu PS per kilogram. Bahkan rasio ini mampu melewati 918 Spyder yang outputnya hanya 887 tk dengan rasio power yang hanya setengahnya.

Porsche ini menggendong mesin axcited syncronouchs motors (PSM) dengan arsitektur listrik sebesar 900 V sebagaimana konsep Mission R dengan kekuatan 1088 tk.