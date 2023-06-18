Berikut Keunggulan Transmisi Manual Vs CVT, Mana yang Lebih Awet?

JAKARTA – Industri otomotif terus berkembang dengan menghadirkan teknologi baru pada produk yang dihasilkan. Salah satu teknologi baru yang dihasilkan adalah transmisi mobil. Perkembangan transmisi mobil sudah semakin canggih.

Meski saat ini sudah banyak mobil menggunakan CVT, transmisi manual tetap dipertahankan di tengah gempuran transmisi otomatis CVT.

Sebagian besar mobil baru saat ini dibekali dengan transmisi CVT karena memberikan kemudahan kepada pengemudinya.

Selain itu, perawatan juga lebih mudah dan bisa bertahan lama apabila dirawat dengan baik. Pemilik kendaraan memang perlu melakukan perawatan pada mobil matic, terutama rutin dalam mengganti oli transmisi.

“Transmisi mobil matic yang rusak biasanya saat pedal gas diinjak kurang responsif. Ketika dimasukkan ke R atau D ada suara nyetak atau jeduk. Saat berakselerasi juga bisa tiba-tiba kehilangan tenaga, dan yang terburuk mobil tak bisa maju atau mundur,” kata Ponty, Kepala Mekanik Shop & Drive kepada MNC Portal.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut keunggulan transmisi manual dan CVT, sehingga dapat terlihat mana yang lebih awet.

Keunggulan transmisi cvt

Transmisi CVT menggunakan sabuk baja dan puli sehingga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki transmisi manual. Kelebihan transmisi CVT adalah lebih halus dalam hal perpindahan gigi sehingga lebih nyaman ketika dikendarai.

Keunggulan lain dari transmisi CVT adalah minim friksi sehingga lebih nyaman karena tidak ada hentakan. Transmisi CVT mampu memberikan engine brake yang lebih besar sehingga tidak perlu shifting di jalan menanjak.