HOME OTOTEKNO TECHNO

7 Hewan yang Hidup Lebih dari 200 Tahun, Hydra Bahkan Bisa Abadi

Anjasman Situmorang , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |07:08 WIB
7 Hewan yang Hidup Lebih dari 200 Tahun, Hydra Bahkan Bisa Abadi
Hewan Umur Panjang. (Foto: Choksawatdikorn)
A
A
A

SETIAP hewan memiliki usia hidup yang berbeda. Ada yang hidup dalam jangka waktu relatif singkat, namun ada pula beberapa yang mampu hidup puluhan bahkan ratusan tahun.

Tidak sedikit juga penelitian yang menyebutkan bahwa sebagian hewan berpotensi hidup abadi. Terlepas dari kebenarannya, hewan dengan usia harapan hidup yang lama biasanya punya sifat untuk menahan atau bahkan menghentikan proses penuaan.

Beberapa hewan diketahui memiliki usia lebih dari 200 tahun. Ini artinya hewan bisa hidup lebih lama dari batas usia absolut manusia 150 tahun. Hebatnya lagi, hewan-hewan berumur panjang ini kebanyakan hidup di perairan.

Lantas apa saja hewan yang punya umur lebih dari 200 tahun? Berikut ini informasinya dirangkum dati Live Science.

Paus Bowhead

Hewan umur panjang

Paus bowhead atau paus kepala busur tergolong dalam hewan yang berumur panjang. Paus ini mampu hidup selama 100 tahun bahkan bisa lebih dari 200 tahun, menurut National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Alasannya, paus ini punya mutasi pada gen yang disebut ERCC1 yang terlibat pada perbaikan DNA rusak. Hal ini dapat melindungi paus dari kanker penyebab kematian. Selain itu ada gen lain yang disebut PCNA berguna untuk memperlambat penuaan.

Kerang mutiara air tawar

Hewan umur panjang

Kerang jadi segini hidup di sungai dan banyak ditemukan di wilayah Eropa dan Amerika Utara. Mereka sangat senang menyaring partikel makanan dari air.

Menurut World Wildlife Fund for Nature, kerang mutiara air tawar tertua diketahui berusia 280 tahun hewan ini memiliki masa hidup yang panjang karena metabolismenya yang rendah.

