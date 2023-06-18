Tahukah Kamu, Kenapa Anjing Suka Menjilat?

SALAH satu kebiasaan anjing yang kerap kita lihat adalah suka menjilat, tidak hanya menjilat dirinya sendiri mereka juga menjilat manusia. Sehingga, muncul pertanyaan kenapa anjing memiliki kebiasaan tersebut.

Faktanya, kebiasaan menjilat memiliki makna tersendiri. Para ahli berpendapat bahwa anjing yang menjilati diri sendiri berarti ia sedang merawat dirinya, sedangkan saat menjilati manusia itu merupakan bentuk komunikasi mereka.

Nah untuk lebih memahami kenapa anjing suka menjilat? Simak paparan berikut, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber.

Anjing yang menjilati dirinya sendiri merupakan bentuk pertahanan diri dari penyakit. Ini dilakukan untuk membuang jaringan yang mati atau menjaga luka tetap bersih karena air liur anjing mengandung enzim pembunuh bakteri.

Namun jika diperhatikan anjing menjilati area yang sama berulang kali, itu tandanya anjing sedang takut atau gugup. Menjilat diri sendiri dapat membantu anjing menghilangkan stres yang menumpuk pada diri mereka.

Sementara anjing yang suka menjilati manusia merupakan bentuk komunikasi baik mereka. Mereka mungkin mengatakan mari berteman atau mungkin mengatakan sesuatu seperti "aku menyukaimu manusia".