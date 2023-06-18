Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tahukah Kamu, Kenapa Anjing Suka Menjilat?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |06:07 WIB
Tahukah Kamu, Kenapa Anjing Suka Menjilat?
Kenapa Anjing Suka Menjilat. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

SALAH satu kebiasaan anjing yang kerap kita lihat adalah suka menjilat, tidak hanya menjilat dirinya sendiri mereka juga menjilat manusia. Sehingga, muncul pertanyaan kenapa anjing memiliki kebiasaan tersebut.

Faktanya, kebiasaan menjilat memiliki makna tersendiri. Para ahli berpendapat bahwa anjing yang menjilati diri sendiri berarti ia sedang merawat dirinya, sedangkan saat menjilati manusia itu merupakan bentuk komunikasi mereka.

Nah untuk lebih memahami kenapa anjing suka menjilat? Simak paparan berikut, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber.

Anjing yang menjilati dirinya sendiri merupakan bentuk pertahanan diri dari penyakit. Ini dilakukan untuk membuang jaringan yang mati atau menjaga luka tetap bersih karena air liur anjing mengandung enzim pembunuh bakteri.

Namun jika diperhatikan anjing menjilati area yang sama berulang kali, itu tandanya anjing sedang takut atau gugup. Menjilat diri sendiri dapat membantu anjing menghilangkan stres yang menumpuk pada diri mereka.

Sementara anjing yang suka menjilati manusia merupakan bentuk komunikasi baik mereka. Mereka mungkin mengatakan mari berteman atau mungkin mengatakan sesuatu seperti "aku menyukaimu manusia".

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/20/56/2834233/kenapa-anjing-husky-sangat-dramatis-Per2ovDQET.jpeg
Kenapa Anjing Husky sangat dramatis?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/11/56/2828951/sandal-jepit-ini-terbuat-dari-bahan-paling-pahit-di-dunia-apa-gunanya-51ZdigUO0j.jpg
Sandal Jepit Ini Terbuat dari Bahan Paling Pahit di Dunia, Apa Gunanya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/08/54/2827190/zoey-pecahkan-rekor-jadi-anjing-dengan-lidah-terpanjang-aN1WNg0Lox.webp
Zoey Pecahkan Rekor Jadi Anjing dengan Lidah Terpanjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/08/56/2810076/anjing-tidur-melingkar-bukan-tanda-kedinginan-ini-loh-alasannya-fLtmaP2MJH.jpg
Anjing Tidur Melingkar Bukan Tanda Kedinginan, Ini Loh Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/05/56/2808708/peneliti-pastikan-anjing-bisa-merasa-cemburu-loh-vSK3UhUYhx.jpg
Peneliti Pastikan Anjing Bisa Merasa Cemburu Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/04/56/2808490/10-ras-anjing-paling-pintar-di-dunia-2yuTSnqYIJ.jpg
10 Ras Anjing Paling Pintar di Dunia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement