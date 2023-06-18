Peristiwa Penting 19 Juni: SATRIA-1, Satelit Pertama Indonesia Diluncurkan

PELUNCURAN Satelit Republik Indonesia 1 (SATRIA-1) dilakukan hari ini atau 16 Juni waktu setempat. Satelit tersebut menjadi satelit pertama milik Indonesia yang diluncurkan di Amerika Serikat (AS).

PT Satelit Nusantara Tiga (SNT) menjadi badan usaha yang dipercaya oleh Pemerintah menjadi penanggung jawab proyek SATRIA-1. Satelit tersebut kini telah terintegrasi dengan roket Falcon-9 milik SpaceX menjelang peluncurannya.

Peluncuran SATRIA-1 akan berlangsung di Cape Canaveral Space Launch Complex, Florida, AS pada Minggu 18 Juni pukul 18.00 waktu setempat atau Senin 19 Juni pukul 05.04 WIB.

Deputy Project Coordinator PT Satelit Nusantara Tiga (SNT) Heru Dwikartono menyebutkan roket Falcon 9 yang telah terintegrasi dengan SATRIA-1 itu sudah dikeluarkan dari hanggar menuju landasan peluncuran atau launch pad untuk selanjutnya diatur posisinya untuk peluncuran.

"Jadi mulai jam 23.20 waktu setempat, itu (roket Falcon 9) sudah mulai diberdirikan. Jam 20.00, satelit sudah dikeluarkan dari hanggar untuk kemudian kita proses koneksi elektrikal dan mekanikalnya di launch pad," ujar Heru dalam konferensi pers persiapan peluncuran SATRIA-1 di Orlando, Florida, AS seperti dilansir dari Antara.

Adapun terkait dengan proses integrasi antara satelit dan roket Falcon 9 sebenarnya telah berlangsung sejak Jumat waktu setempat. Jika semuanya yang disiapkan berjalan sesuai rencana, maka tahapan selanjutnya ialah peluncuran roket Falcon 9 untuk membawa SATRIA-1 bisa terbang ke angkasa.

Peluncuran SATRIA-1 nantinya diperkirakan akan memakan waktu sekitar 36 menit. Setelah satelit berhasil mencapai angkasa, nantinya PT SNT akan menyiapkan beberapa pemeriksaan dengan nama "in orbit test" di pekan pertama.