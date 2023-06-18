Link Nonton Live Peluncuran Satelit Pertama Indonesia SATRIA-1

INDONESIA akhirnya akan menerbangkan satelit sendiri yang diberi nama Satelit Republik Indonesia 1 (SATRIA-1). Satelit ini pun akan meluncur di Orlando, Florida menumpang roket milik Space X milik Elon Musk.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengajak masyarakat untuk menonton peluncuran SATRIA-1 secara daring melalui akses yang telah disediakan Kemenkominfo.

Ajakan tersebut menjadi salah satu langkah sosialisasi Kemenkominfo untuk mengenalkan SATRIA-1 kepada publik sehingga masyarakat mengetahui bahwa Indonesia memiliki satelit multifungsi pertamanya sebagai infrastruktur pendukung untuk akses internet di wilayah tertinggal, terluar, terdepan (3T).

"Kami ajak masyarakat Indonesia untuk bisa menyaksikan juga peluncuran satelit ini, bisa melalui YouTube Kemenkominfo dan ini sudah kita blast promosi dan informasinya," ujar Dirjen IKP Kemenkominfo itu di Orlando, Florida, AS seperti dilansir dari Antara.

Bagi masyarakat yang ingin menonton peluncuran SATRIA-1 dipersilakan mengakses kanal YouTube dan mencari akun resmi bernama Kemkominfo TV.

Masyarakat yang ingin menonton bisa memasang pengingat dan menyiapkan diri untuk bangun di dini hari pada pada pukul 05.00 WIB agar bisa menyaksikan peluncuran satelit ini.

"Kita undang masyarakat untuk bisa menyaksikan ini agar masyarakat Indonesia dan juga dunia tahu kalau kita serius melaksanakan percepatan transformasi digital," tegas Usman.