Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Link Nonton Live Peluncuran Satelit Pertama Indonesia SATRIA-1

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |00:03 WIB
Link Nonton Live Peluncuran Satelit Pertama Indonesia SATRIA-1
SATRIA-1. (Foto: Instagram/Kominfo)
A
A
A

INDONESIA akhirnya akan menerbangkan satelit sendiri yang diberi nama Satelit Republik Indonesia 1 (SATRIA-1). Satelit ini pun akan meluncur di Orlando, Florida menumpang roket milik Space X milik Elon Musk.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengajak masyarakat untuk menonton peluncuran SATRIA-1 secara daring melalui akses yang telah disediakan Kemenkominfo.

Ajakan tersebut menjadi salah satu langkah sosialisasi Kemenkominfo untuk mengenalkan SATRIA-1 kepada publik sehingga masyarakat mengetahui bahwa Indonesia memiliki satelit multifungsi pertamanya sebagai infrastruktur pendukung untuk akses internet di wilayah tertinggal, terluar, terdepan (3T).

"Kami ajak masyarakat Indonesia untuk bisa menyaksikan juga peluncuran satelit ini, bisa melalui YouTube Kemenkominfo dan ini sudah kita blast promosi dan informasinya," ujar Dirjen IKP Kemenkominfo itu di Orlando, Florida, AS seperti dilansir dari Antara.

Bagi masyarakat yang ingin menonton peluncuran SATRIA-1 dipersilakan mengakses kanal YouTube dan mencari akun resmi bernama Kemkominfo TV.

Masyarakat yang ingin menonton bisa memasang pengingat dan menyiapkan diri untuk bangun di dini hari pada pada pukul 05.00 WIB agar bisa menyaksikan peluncuran satelit ini.

"Kita undang masyarakat untuk bisa menyaksikan ini agar masyarakat Indonesia dan juga dunia tahu kalau kita serius melaksanakan percepatan transformasi digital," tegas Usman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/21/56/2834836/kuat-terbang-sampai-puluhan-tahun-sebenarnya-apa-bahan-bakar-satelit-M6dWtGDCGK.jpg
Kuat Terbang Sampai Puluhan Tahun, Sebenarnya Apa Bahan Bakar Satelit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/19/54/2833522/siapa-saja-yang-kebagian-akses-internet-dari-satria-1-jWoRyn8dOK.jpg
Siapa Saja yang Kebagian Akses Internet dari SATRIA-1?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/19/54/2833469/satria-1-belum-bisa-dipakai-kominfo-masih-siapkan-bangun-vsat-LGj53TLYrM.jpg
SATRIA-1 Belum Bisa Dipakai, Kominfo Masih Siapkan Bangun VSAT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/19/54/2833432/satria-1-jadi-awal-baru-era-internet-di-indonesia-JIkGxrxMOi.jpg
SATRIA-1 Jadi Awal Baru Era Internet di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/19/54/2833248/begini-komentar-mahfud-md-terkait-peluncuran-satria-1-3BEkUfhtIR.jpg
Begini Komentar Mahfud MD Terkait Peluncuran SATRIA-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/19/54/2833210/sukses-meluncur-satria-1-kini-berada-di-atas-langit-papua-C2taRad0mw.jpg
Sukses Meluncur, SATRIA-1 Kini Berada di Atas Langit Papua
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement