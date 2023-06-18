Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Apple Kembangkan Fitur agar iPhone Bisa Jadi Kunci Mobil

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |08:09 WIB
Apple Kembangkan Fitur agar iPhone Bisa Jadi Kunci Mobil
iPhone. (Foto: Future)
SEMAKIN berkembangannya teknologi, kita memang dimudahkan dalam segala macam kegiatan. Hanya dengan smartphone saja, bisa menjadi akses untuk banyak hal, termasuk untuk mengotrol mobil.

Salah satu smartphone yang memiliki teknologi canggih tersebut tidak lain adalah iPhone. Setelah memiliki fitur kamera yang jernih dan fitur panggilan satelit, kabar terbaru menyebut bahwa iPhone dalam waktu dekat bisa digunakan sebagai kunci mobil.

Sebagaimana dihimpun 9To5Mac, ini lantaran perusahaan mobil sport asal Inggris, Lotus Cars tengah mempertimbangkan untuk membuat mobil yang mendukung fitur keyless menggunakan perangkat iPhone.

Selain itu pabrikan lain seperti BMW, Mercedes Benz, Kia, Hyundai, Genesis, dan BYD juga bakal menghadirkan fitur serupa, yang mana nantinya pengguna iPhone bisa membuka pintu hingga menyalakan mobil dengan perangkat mereka.

Nantinya pengguna iPhone dimungkinkan membagikan kunci digital mereka ke 16 orang sekaligus. Berbagi dimungkinkan melalui AirDrop, iMessage, dan layanan perpesanan lainnya dan penerima dapat menambahkannya ke Apple Wallet.

Topik Artikel :
Fitur iPhone Gadget Apple iPhone
