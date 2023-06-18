Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Batasi Penggunaan Internet di Android, Ampuh untuk Screen Time Anak

Raden Yusuf , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |18:19 WIB
Cara Batasi Penggunaan Internet di Android, Ampuh untuk Screen Time Anak
Ilustrasi Smartphone. (Foto: Shutterstock)
KITA memang tidak bisa melarang anak untuk menggunakan gadget, apalagi lebih banyak hal positif yang bisa didapatkan dengan anak berselancar di internet. Tapi ingat, kita harus terus mengawasi anak sehingga masih dalam koridornya.

Nah, salah satu yang juga penting dipantau adalah screen time atau masa pakai gadget untuk anak-anak. Kadang-kadang, meskipun kita telah melarang anak untuk menggunakan gadget berlama-lama, mereka tetap mencuri waktu.

Karena itu, salah satu cara yang paling pas untuk membatasi pemakaian gadget pada anak adalah dengan membatasi penggunaan data mereka. Pasalnya, apabila kuota internet habis, maka anak pun akan berhenti menggunakan gadget mereka lantaran tidak bisa terhubung dengan internet.

Adapun cara untuk membatasi penggunaan data di Android sendiri cukup mudah, seperti yang dilansir dari business insider, berikut ini Cara membatasi penggunaan data di Android:

1. Buka pengaturan atau settings

2. Pilih Aplikasi

3. Pilih Aplikasi yang ingin kamu batasi

4. Klik data seluler

5. Nonaktifkan izin penggunaan data di latar belakang.

Selain melakukan pembatasan penggunaan data, ada cara lainnya untuk menghemat kuota internet pada perangkat, yakni tetapkan batas data internet di ponsel Android. Apabila kamu ingin benar-benar disiplin dalam penghematan kuota, ada beberapa cara untuk melakukannya sebagai berikut:

1. Buka Pengaturan pada ponsel

2. Klik Koneksi

3. Pilih Penggunaan data

4. Pilih penggunaan data seluler

5. Atur peringatan atau batas penggunaan data seluler.

