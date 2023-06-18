Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bukan Brio atau Avanza, Ini Mobil Terlaris di Indonesia Sepanjang Mei 2023

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |23:59 WIB
Bukan Brio atau Avanza, Ini Mobil Terlaris di Indonesia Sepanjang Mei 2023
Ilustrasi. (Foto: Dok.Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil pada Mei 2023 meningkat dibanding bulan sebelumnya.

Sebanyak 80 ribu mobil terjual dalam sebulan. Penjualan mobil tersebut menunjukkan kenaikan tingkat daya beli masyarakat.

Disebutkan, penjualan wholesales tertinggi pada bulan Mei 2023 mencapai 82.097 unit, sedangkan penjualan ritel mencapai 82.559 unit. Penjualan ritel pada bulan sebelumnya sebanyak 68.533 unit.

Toyota masih menjadi pemimpin pasar dengan menjual 28.178 unit untuk wholesales dan ritel mencapai 25.791. Penjualan tertinggi kedua adalah brand Daihatsu dan Mitsubishi Motors.

Mobil terlaris pada bulan Mei 2023 bukan lagi Honda Brio dan Toyota Avanza tapi Daihatsu Sigra. Mobil low cost green car ini mencatatkan penjualan sebanyak 5.347. Tipe terlaris adalah New Sigra 1.2 R AT 2022.

Sedangkan untuk Toyota Avanza hanya terjual 5.277 unit. Toyota Kijang Innova terjual sebanyak 4.782 unit. Sedangkan untuk Honda Brio yang baru saja mendapat pembaruan hanya terjual 3.863 unit (Satya dan RS).

Berikut daftar penjualan mobil terlaris sepanjang Mei 2023:

1. Daihatsu Sigra: 5.347 unit

2. Toyota Avanza: 5.277 unit

3. Toyota Kijang Innova: 4.782 unit

4. Daihatsu Gran Max Pick-Up: 4.455 unit

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/15/3192682/penjualan_mobil_china-D8Ik_large.jpg
Penjualan Mobil China secara Global Diproyeksi Lampaui Jepang pada 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/15/3192628/giias_2025-inHd_large.jpeg
60 Ribu Mobil Terjual dari Seluruh Pameran Gaikindo Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/15/3189498/iims_2025-vF1M_large.jpg
Daya Beli Lemah, Gaikindo Usulkan Insentif seperti saat Pandemi Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/15/3189204/byd_atto_1-ru4F_large.jpg
Bukan Innova dan Avanza, Ini Mobil Terlaris November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/15/3188595/iims_2025-PLN7_large.jpg
Gaikindo Revisi Target Penjualan Mobil Jadi 780 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/15/3188577/iims_2025-HrIo_large.jpg
Naik Tipis, Penjualan Mobil November 2025 Capai 74.252 Unit
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement