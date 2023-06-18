Bukan Brio atau Avanza, Ini Mobil Terlaris di Indonesia Sepanjang Mei 2023

JAKARTA – Berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil pada Mei 2023 meningkat dibanding bulan sebelumnya.

Sebanyak 80 ribu mobil terjual dalam sebulan. Penjualan mobil tersebut menunjukkan kenaikan tingkat daya beli masyarakat.

Disebutkan, penjualan wholesales tertinggi pada bulan Mei 2023 mencapai 82.097 unit, sedangkan penjualan ritel mencapai 82.559 unit. Penjualan ritel pada bulan sebelumnya sebanyak 68.533 unit.

Toyota masih menjadi pemimpin pasar dengan menjual 28.178 unit untuk wholesales dan ritel mencapai 25.791. Penjualan tertinggi kedua adalah brand Daihatsu dan Mitsubishi Motors.

Mobil terlaris pada bulan Mei 2023 bukan lagi Honda Brio dan Toyota Avanza tapi Daihatsu Sigra. Mobil low cost green car ini mencatatkan penjualan sebanyak 5.347. Tipe terlaris adalah New Sigra 1.2 R AT 2022.

Sedangkan untuk Toyota Avanza hanya terjual 5.277 unit. Toyota Kijang Innova terjual sebanyak 4.782 unit. Sedangkan untuk Honda Brio yang baru saja mendapat pembaruan hanya terjual 3.863 unit (Satya dan RS).

Berikut daftar penjualan mobil terlaris sepanjang Mei 2023:

1. Daihatsu Sigra: 5.347 unit

2. Toyota Avanza: 5.277 unit

3. Toyota Kijang Innova: 4.782 unit

4. Daihatsu Gran Max Pick-Up: 4.455 unit