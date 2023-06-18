Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

PO Bagong Pamer Bus Mewah Dilengkapi Sofa dan Kasur Besar, Penumpang Dibikin Nyaman

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |23:35 WIB
PO Bagong Pamer Bus Mewah Dilengkapi Sofa dan Kasur Besar, Penumpang Dibikin Nyaman
Bus PO Bagong. (Foto: Instagram/@bagong_pariwisata.official)
A
A
A

JAKARTA – PO Bagong akhirnya mengoperasikan bus mewah yang sebelumnya dipamerkan pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022.

Bus baru ini akan digunakan untuk divisi pariwisata dan tetap dilakukan beberapa penyesuaian pada bus tersebut untuk memberikan kenyamanan konsumen yang menyewa bus.

Pemilik bus menawarkan berbagai kemewahan karena bus ini memang ditujukan untuk melayani penumpang kelas premium. Adapun variasi yang dilakukan adalah membuat kabin bus terasa lebih hangat seperti sedang di hotel bintang lima.

Bus berkelir biru milik PO Bagong diberi nama Biru Luxury APR108. PO ini memperkenalkan bus melalui akun Instagram resmi PO Bagong Pariwisata.

“Hi perkenalkan i'm the Queen of Bagong Biru Luxury APR108 yakin nih gak mau weekend nan sama aku,” tulis keterangan dalam unggahan di akun Instagram @bagong_pariwisata.official.

Sekadar informasi, bus pariwisata ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 1626 dengan menggunakan bodi Avante H8 Grand Seigneur.

Bus dengan ciri livery gambar tokoh pewayangan Bagong ini memiliki interior yang mewah dan elegan dengan dominasi warna cokelat. Kabin depan memiliki kursi besar berjumlah 12 dengan konfigurasi 2-1.

Material yang digunakan pun berbeda, yakni semi kulit dan suede yang bakal memberi kenyamanan ekstra pada penumpang.

Halaman:
1 2
      
