Ternyata Ini Alasan Rian Mahendra Enggan Pakai Bus Double Decker

JAKARTA – Belum lama ini Rian Mahendra meresmikian PO Mahendra Transport Indonesia (MTI) pada ulang tahunnya ke-40. Sebanyak enam armada bekas PO Sembodo digunakan sebagai kendaraan pertama.

Bus yang digunakan Riang Mahendra adalah bus jenis patas yang dianggap sesuai dengan rute yang dilewatinya. Pengalaman yang cukup lama di bisnis transportasi membuatnya merasa mengerti tantangan yang harus dihadapi dan solusinya, termasuk dalam hal memilih bus.

“Jadi aku masuk ke wilayah-wilayah yang selama ini sudah belasan tahun aku lewati. Jadi sudah kenal karakternya, dan karakter orang-orang di sana. Jadi gunain pengalaman dan kemampuan yang ada,” kata Rian beberapa waktu lalu.

Rian Mahendra memulai bisnis PO MTI dari jalur Jakarta-Pekalongan dan sebaliknya, yang sudah dikenalnya dengan sangat baik. Sebelum membuka PO sendiri, Rian Mahendra sempat jadi staf ahli di PO Kencana.

Ia mengaku senang karena dapat mengelola bus double decker. Meski begitu, Rian mengaku enggan menerjunkan bus bus double decker ke depannya karena tidak cocok dengan jalur yang dilaluinya.