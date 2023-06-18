Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ternyata Ini Alasan Rian Mahendra Enggan Pakai Bus Double Decker

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |22:30 WIB
Ternyata Ini Alasan Rian Mahendra Enggan Pakai Bus Double Decker
Ilustrasi. (Foto: Dok.Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Belum lama ini Rian Mahendra meresmikian PO Mahendra Transport Indonesia (MTI) pada ulang tahunnya ke-40. Sebanyak enam armada bekas PO Sembodo digunakan sebagai kendaraan pertama.

Bus yang digunakan Riang Mahendra adalah bus jenis patas yang dianggap sesuai dengan rute yang dilewatinya. Pengalaman yang cukup lama di bisnis transportasi membuatnya merasa mengerti tantangan yang harus dihadapi dan solusinya, termasuk dalam hal memilih bus.

“Jadi aku masuk ke wilayah-wilayah yang selama ini sudah belasan tahun aku lewati. Jadi sudah kenal karakternya, dan karakter orang-orang di sana. Jadi gunain pengalaman dan kemampuan yang ada,” kata Rian beberapa waktu lalu.

Rian Mahendra memulai bisnis PO MTI dari jalur Jakarta-Pekalongan dan sebaliknya, yang sudah dikenalnya dengan sangat baik. Sebelum membuka PO sendiri, Rian Mahendra sempat jadi staf ahli di PO Kencana.

Ia mengaku senang karena dapat mengelola bus double decker. Meski begitu, Rian mengaku enggan menerjunkan bus bus double decker ke depannya karena tidak cocok dengan jalur yang dilaluinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173178/po_als-r9SL_large.jpeg
PO Bus yang Layani Rute Terjauh di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/52/3156463/po_haryanto-ip7D_large.jpg
Deretan PO Bus dengan Komunitas Penggemar Terbesar di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/52/3142454/damri-rdve_large.jpg
Bus DAMRI Milik Siapa? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/52/3142109/bus_rosalia_indah-o5bG_large.jpg
Daftar PO Bus dengan Armada Terbanyak di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/52/3109108/sleeper_bus_harapan_jaya-7L9e_large.jpg
Intip Sleeper Bus Baru Harapan Jaya Garapan Karoseri Laksana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/52/3093637/po_als-yxgS_large.jpg
Ini Alasan PO Asal Sumatera Jarang Pakai Bus Double Decker
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement