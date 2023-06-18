Kiko in The Deep Sea Hadir di Mall Artha Gading, Tanamkan Nilai-Nilai Positif Untuk Anak-Anak!

Kiko in The Deep Sea hadir untuk menyapa para sahabat Kiko di Mall Artha Gading, Jakarta Utara dengan serangkaian acara menarik yang menghadirkan pengalaman seru bagi anak-anak.

Selama satu bulan penuh, sejak 15 Juni hingga 16 Juli 2023 mendatang, anak-anak diajak untuk berpetulangan dengan beragam wahana yang telah disiapkan, seperti wall climbing dan flying fox. Selain itu, anak-anak juga bisa bertemu langsung dengan beberapa karakter Kiko In The Deep Sea melalui meet and greet yang diselenggarakan setiap hari Sabtu dan Minggu, pada pukul 15.30 WIB dan 17.30 WIB.

Karakter Kiko dan beberapa temannya seperti Pola dan Loli yang dihadirkan juga dapat dijadikan contoh bagi anak-anak lantaran Kiko sendiri bukan sekedar tontonan animasi yang menghibur bagi anak-anak melainkan sarat akan makna positif yang dapat dijadikan tuntunan yang mengedukasi anaknya lewat pesan-pesan yang terselip dalam serial dan film yang pernah ditayangkan.

Melihat nilai positif serta pesan moral yang terkandung dalam serial dan film Kiko, Priskilla Pessak selaku Sec. Manager Promotion Mall Artha Gading ingin anak-anak dapat melihatnya secara langsung dalam serangkaian acara ini.

"Kiko merupakan film Indonesia, karya anak bangsa dimana melalui filmnya mempunyai banyak pesan moral tentang persahabatan, petualangan, misi penyelamatan,"ujar Priskilla Pessak Sec. Manager Promotion Mall Artha Gading saat dijumpai di Mall Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (18/6/2023).

Senada dengan Priskilla, Redo Doron selaku Head of Sales MNC Licensing & Contents juga menjelaskan jika hadirnya beberapa karakter Kiko dalam acara ini untuk semakin menanamkan nilai-nilai positif dari karakter Kiko kepada anak-anak lewat wahana dan acara yang menyenangkan.

"Kami ingin menanamkan nilai positif yang dibawakan oleh karakter kiko karena Kiko memang di dalam tayangannya ingin mengajak anak-anak yang menonton atau para sahabat Kiko untuk meneladani sifat positifnya Kiko.

