Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kiko in The Deep Sea Hadir di Mall Artha Gading, Tanamkan Nilai-Nilai Positif Untuk Anak-Anak!

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |22:57 WIB
Kiko in The Deep Sea Hadir di Mall Artha Gading, Tanamkan Nilai-Nilai Positif Untuk Anak-Anak!
Kiko in the deep sea (Foto: ist)
A
A
A

KIKO in The Deep Sea Hadir di Mall Artha Gading, Tanamkan Nilai-Nilai Positif untuk Anak-Anak

Kiko in The Deep Sea hadir untuk menyapa para sahabat Kiko di Mall Artha Gading, Jakarta Utara dengan serangkaian acara menarik yang menghadirkan pengalaman seru bagi anak-anak.

 Kiko In The Deep Sea

Selama satu bulan penuh, sejak 15 Juni hingga 16 Juli 2023 mendatang, anak-anak diajak untuk berpetulangan dengan beragam wahana yang telah disiapkan, seperti wall climbing dan flying fox. Selain itu, anak-anak juga bisa bertemu langsung dengan beberapa karakter Kiko In The Deep Sea melalui meet and greet yang diselenggarakan setiap hari Sabtu dan Minggu, pada pukul 15.30 WIB dan 17.30 WIB.

Karakter Kiko dan beberapa temannya seperti Pola dan Loli yang dihadirkan juga dapat dijadikan contoh bagi anak-anak lantaran Kiko sendiri bukan sekedar tontonan animasi yang menghibur bagi anak-anak melainkan sarat akan makna positif yang dapat dijadikan tuntunan yang mengedukasi anaknya lewat pesan-pesan yang terselip dalam serial dan film yang pernah ditayangkan.

Melihat nilai positif serta pesan moral yang terkandung dalam serial dan film Kiko, Priskilla Pessak selaku Sec. Manager Promotion Mall Artha Gading ingin anak-anak dapat melihatnya secara langsung dalam serangkaian acara ini.

"Kiko merupakan film Indonesia, karya anak bangsa dimana melalui filmnya mempunyai banyak pesan moral tentang persahabatan, petualangan, misi penyelamatan,"ujar Priskilla Pessak Sec. Manager Promotion Mall Artha Gading saat dijumpai di Mall Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (18/6/2023).

Senada dengan Priskilla, Redo Doron selaku Head of Sales MNC Licensing & Contents juga menjelaskan jika hadirnya beberapa karakter Kiko dalam acara ini untuk semakin menanamkan nilai-nilai positif dari karakter Kiko kepada anak-anak lewat wahana dan acara yang menyenangkan.

 BACA JUGA:

"Kami ingin menanamkan nilai positif yang dibawakan oleh karakter kiko karena Kiko memang di dalam tayangannya ingin mengajak anak-anak yang menonton atau para sahabat Kiko untuk meneladani sifat positifnya Kiko.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188973//kiko_meet_and_greet-X0YM_large.jpeg
Besok, Kiko dan Lola Meriahkan Baby Kids and Teens Fest di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/598/3188023//animasi_kiko_season_4-02wt_large.jpg
KIKO Season 4 Episode Turning Point, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/598/3182003//animasi_kiko-QTln_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Revolts Revolution Part 2, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/612/3181935//viral-jYLR_large.jpg
Kisah Haru Haikal, Bocah yang Dibuang Orang tuanya dan Jadi Pemulung untuk Hidupi sang Adik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180616//animasi_kiko-PbXT_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Revolt’s Revolution Part 1, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179030//animasi_kiko-eTxc_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode The Exchange, Hanya di RCTI
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement