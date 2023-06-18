Adventure with Kiko in The Deep Sea Jadi Pilihan Anak-Anak Habiskan Waktu Libur Sekolah

JIKA wahana flying fox dan wall climbing biasanya ditemukan di area terbuka, lain halnya dengan yang dihadirkan oleh wahana “Adventure with Kiko in the Deep Sea" dimana pertama kali hadir di Indonesia dengan mengusung konsep adventure playground dan misi menyelamatkan laut.

Nantinya anak-anak diajak untuk berpetulangan dengan beragam wahana yang telah disiapkan, seperti wall climbing dan flying fox yang hadir di dalam mall Artha Gading. Tak tanggung-tanggung, wahana ini dapat dinikmati selama satu bulan penuh, sejak 15 Juni hingga 16 Juli 2023 mendatang.

Redo Doron selaku Head of Sales MNC Licensing & Contents menyebut konsep ini memang berbeda dengan apa yang biasanya disuguhkan oleh Kiko in The Deep Sea.

Terlebih sudah cukup lama beragam aktivitas yang dihadirkan oleh Kiko in The Deep Sea ini tidak dilakukan secara langsung lantaran pandemi Covid 19.

"Event kali ini sangat berbeda karena menjadi yang pertama kali diadakan setelah pandemi selama dua tahun tidak mengadakan apapun. Event kali ini memberikan konsep yang berbeda dengan menawarkan lima wahana permainan, seperti wall climbing dan flying fox,"ungkap Redo Doron saat dijumpai di Mall Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (18/6/2023).

Sehingga, Redo Doron berharap melalui acara ini bisa mengobati kerinduan para sahabat Kiko yang ingin menikmati keseruan bersama Kiko secara langsung melalui wahana yang dihadirkan serta acara Meet & Greet yang juga diadakan pada hari Sabtu dan Minggu

