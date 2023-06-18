Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Libur Sekolah, MNC Licensing Gandeng Mall Artha Gading Suguhkan Sensasi Berpetualang Lewat Adventure with Kiko in The Deep Sea

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |17:51 WIB
Libur Sekolah, MNC Licensing Gandeng Mall Artha Gading Suguhkan Sensasi Berpetualang Lewat Adventure with Kiko in The Deep Sea
Kiko in The Deep Sea (Foto: ist)
A
A
A

DALAM rangka menyambut momen libur sekolah, MNC Licensing bersama Mal Artha Gading menghadirkan keseruan dalam bentuk Wahana “Adventure with Kiko in the Deep Sea" yang pertama kali hadir di Indonesia dan mengusung konsep adventure playground dengan misi menyelamatkan laut.

Selama satu bulan penuh, sejak 15 Juni hingga 16 Juli 2023 mendatang, anak-anak diajak untuk berpetulangan dengan beragam wahana yang telah disiapkan, seperti wall climbing dan flying fox.

 Kiko In The Deep Sea

Priskilla Pessak selaku Sec. Manager Promotion Mall Artha Gading menjelaskan bahwa nantinya anak-anak bukan hanya diajak untuk bermain bersama dengan beragam wahana yang ada melainkan terselip pesan edukasi yang akan menjadikan anak-anak lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

"Mall Artha Gading dalam acara periode libur sekolah kali ini mengangkat tema Kiko in the Deep Sea dimana anak-anak bukan hanya bermain tapi ada edukasi dan pesan moral yang di dapat,"ujar Priskilla Pessak Sec. Manager Promotion Mall Artha Gading saat dijumpai di Mall Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (18/6/2023).

Dalam misi ini, Kiko dan teman-teman melewati banyak rintangan dan menghadapi berbagai monster penjaga mutiara. Seperti didalam filmnya, wahana petualangan ini dimulai dari peserta memasuki kapal selam Kiko dan disuguhkan dengan film pendek mengenai petualangan Kiko In The Deep Sea.

Selanjutnya, peserta akan memasuki ruangan kedua, untuk merasakan bagaimana sensasi kehidupan di dunia bawah laut. Pada ruangan-ruangan berikutnya, peserta dapat ikut merasakan ketegangan dan keseruan dalam menghadapi monster Omegion, Galapaga, Zandala, dan Morgareon beserta dengan rintangan-rintangan yang berbeda.

"Bukan hanya bermain tapi mereka diedukasi untuk misi penyelamatan mutiara, yaitu ekosistem laut dimana ketika mereka masuk ke room pertama diperlihatkan cuplikan film Kiko bagaimana Kiko melawan monster untuk menyelamatkan laut. Nanti setelah itu naik ke wall climbing dan flying fox,"sambungnya.

 BACA JUGA:

Kedepannya diharapkan kerja sama ini tidak hanya berhenti pada momen libur sekolah dengan menyuguhkan pengalaman baru bagi anak-anak saja melainkan secara berkala akan ada agenda menarik lainnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188973//kiko_meet_and_greet-X0YM_large.jpeg
Besok, Kiko dan Lola Meriahkan Baby Kids and Teens Fest di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/598/3188023//animasi_kiko_season_4-02wt_large.jpg
KIKO Season 4 Episode Turning Point, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/598/3182003//animasi_kiko-QTln_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Revolts Revolution Part 2, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180616//animasi_kiko-PbXT_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Revolt’s Revolution Part 1, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179030//animasi_kiko-eTxc_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode The Exchange, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/598/3178868//kiko_dan_lola-54TC_large.JPG
Karakter KIKO & LOLA Hadir di Indocomtech 2025, Seru Bersama MNC Animation & Games!
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement