iPhone Bakal Gunakan Kaca Super Kuat sebagai Casing

BRAND smartphone milik Apple, iPhone, memang dikenal sebagai ponsel premium. Harga iPhone pun memang tergolong lebih mahal daripada smartphone biasanya.

Hal ini lantaran teknologi yang dimiliki oleh Apple memang canggih dan terbaru. Tapi, beberapa produk iPhone memang cenderung rawan jika jatuh, karena itu diperlukan perlindungan tambahan.

Pemilik iPhone tentunya akan selalu melindungi kaca belakang perangkat mereka dengan casing guna menghindari kerusakan. Namun di masa depan tampaknya mereka tak perlu khawatir lagi dengan masalah itu.

Seperti dihimpun dari Techradar, Apple baru saja mengajukan paten untuk tipe baru iPhone mereka yang memiliki kaca super kuat. Kaca ini digadang-gadang tahan bukan hanya goresan tapi juga bantingan.

Paten yang diberi judul Komposit Spasial tersebut merinci panel kaca belakang yang terdiri dari elemen tahan abrasi. Paten akan menjadi jawaban dari masalah yang sering dikhawatirkan para pengguna iPhone selama ini.