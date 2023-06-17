Samsung Akhirnya Ungkap Wujud Galaxy Z Fold5

RAKSASA teknologi asal Korea, Samsung, akhirnya mengungkap wujud Galaxy Z Fold5. Ini pun menjadi kali pertamanya Samsung menampilkan Galaxy Z Fold5 ke publik.

Sebagaimana dihimpun dari Gizchina, munculnya render gambar menandakan bahwa perusahaan sudah mulai menggalakan kampanye iklan. Diketahui bahwa Galaxy Z Fold5 mengusung tagline "Unfold your world".

Smartphone tersebut akan memiliki garis lipatan yang sempit, yang menjadi peningkatan nyata dan utama dari generasi pendahulunya. Meskipun, secara desain generasi terbaru ini masih mirip dengan yang lama.

Samsung Galaxy Z Fold5 menghadirkan pengaturan tiga kamera. Alih-alih mengusung desain tetesan hujan baru dari seri Samsung Galaxy S23, cincin kamera dipasang di dalam modul oval. Speakernya dan tombolnya masih diletakan diposisi yang sama.

Galaxy S Pen juga hadir dalam render, namun tidak ada slot untuk stylus di smartphone. Untuk dapur pacunya, Samsung Galaxy Z Fold5 mengemas Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, yang memiliki sedikit keunggulan dibanding Snapdragon 8 Gen 2 pada umumnya.