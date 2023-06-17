Kenapa Tendangan Pemain Sepak Bola Bisa Melengkung?

BIASANYA ketika kita menendang bola, maka bola tersebut akan terbang ke arah kita menendang. Tapi dalam beberapa kasus, bola yang kita tendang itu bisa berubah arah loh.

Hal ini bisa disaksikan saat kita sedang menonton pertandingan sepak bola. Salah satunya yang bisa membuat terpana adalah tendangan melengkung yang lebih dikenal sebagai tendangan pisang.

Tidak sedikit tendangan melengkung yang berakhir menjadi gol-gol fenomenal. Tapi pernahkah terpikir kenapa tendangan pemain sepak bola bisa melengkung seperti pisang? Bagaimana ini bisa terjadi?

Nah rupanya ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Tendangan melengkung seperti pisang secara ilmiah dalam ilmu fisika disebut sebagai efek Magnus, di mana ia mengandalkan fisika turbulensi untuk menghasilkan keajaibannya.

Dirangkum dari ZME Science, efek Magnus adalah fenomena fisika di mana benda berputar di udara atau fluida lain, menciptakan zona bertekanan rendah di satu sisi dan zona bertekanan tinggi di sisi lain.

Perbedaan tekanan ini menimbulkan gaya yang mendorong benda ke arah zona bertekanan rendah. Efek Magnus merupakan manifestasi tertentu dari teorema Bernoulli: tekanan fluida menurun pada titik kecepatan fluida meningkat.

Ketika seorang pemain menendang bola pada sudut tertentu dan kecepatan tertentu, bola mulai mengeluarkan efek Magnus. Begitu kecepatan bola turun, efek Magnus meningkat hingga membuat arah bola menjadi berbelok.

Secara sederhana bisa digambarkan, ketika bola baru ditendang akan melaju dengan kecepatan maksimal menuju arah lintasan lurus. Ketika kecepatan mulai menurun, bola akan berbelok mengikuti arah putaran bola.