Tahukah Kamu Kenapa Mata Kucing Menyala dalam Gelap?

KUCING merupakan salah satu hewan peliharaan populer di dunia. Mereka kerap memperlihatkan tingkah laku dan sifat unik yang terkadang membuat bingung pemiliknya, seperti mata yang menyala ketika terkena cahaya.

Mata kucing yang bersinar di kegelapan ini sudah bukan hal yang baru lagi. Ketika disorot cahaya, mata kucing langsung berubah warna menjadi kuning, oranye, atau kehijauan yang terang menyala.

Tidak sedikit orang yang mengaitkan kemampuan kucing mengeluarkan cahaya ini dengan hal-hal supranatural, misalnya melihat makhluk halus. Namun faktanya, ada alasan ilmiah mengapa mata kucing dapat menyala dalam kegelapan.

Sebagaimana dilansir dari SciTechDaily, kucing punya kemampuan melihat dalam gelap yang lebih baik daripada manusia. Hal ini karena pupilnya yang mampu melebar atau menyempit sesuai kondisi cahaya.

Dalam keadaan minim cahaya, pupil dapat membesar sekitar 50% dari pupil manusia. Dengan begitu cahaya yang masuk ke mata kucing bisa lebih banyak.

Selain pupil, mata kucing punya keistimewaan lain yang disebut tapetum lucidum atau yang dikenal juga dengan sinar mata. Hal inilah yang menyebabkan mata kucing bisa bersinar dalam kegelapan saat disorot cahaya.

Letak tapetum lucidum tepat berada di belakang retina mata. Dia berfungsi untuk menerima cahaya, mengubahnya menjadi sinyal listrik, dan mengirimkannya ke otak untuk menginterpretasikan gambar.