Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tahukah Kamu Kenapa Mata Kucing Menyala dalam Gelap?

Anjasman Situmorang , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |06:07 WIB
Tahukah Kamu Kenapa Mata Kucing Menyala dalam Gelap?
Mata Kucing. (Foto: Wikimedia Commons)
A
A
A

KUCING merupakan salah satu hewan peliharaan populer di dunia. Mereka kerap memperlihatkan tingkah laku dan sifat unik yang terkadang membuat bingung pemiliknya, seperti mata yang menyala ketika terkena cahaya.

Mata kucing yang bersinar di kegelapan ini sudah bukan hal yang baru lagi. Ketika disorot cahaya, mata kucing langsung berubah warna menjadi kuning, oranye, atau kehijauan yang terang menyala.

Tidak sedikit orang yang mengaitkan kemampuan kucing mengeluarkan cahaya ini dengan hal-hal supranatural, misalnya melihat makhluk halus. Namun faktanya, ada alasan ilmiah mengapa mata kucing dapat menyala dalam kegelapan.

Sebagaimana dilansir dari SciTechDaily, kucing punya kemampuan melihat dalam gelap yang lebih baik daripada manusia. Hal ini karena pupilnya yang mampu melebar atau menyempit sesuai kondisi cahaya.

Dalam keadaan minim cahaya, pupil dapat membesar sekitar 50% dari pupil manusia. Dengan begitu cahaya yang masuk ke mata kucing bisa lebih banyak.

Selain pupil, mata kucing punya keistimewaan lain yang disebut tapetum lucidum atau yang dikenal juga dengan sinar mata. Hal inilah yang menyebabkan mata kucing bisa bersinar dalam kegelapan saat disorot cahaya.

Letak tapetum lucidum tepat berada di belakang retina mata. Dia berfungsi untuk menerima cahaya, mengubahnya menjadi sinyal listrik, dan mengirimkannya ke otak untuk menginterpretasikan gambar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/512/3045629/tkp-jg5s_large.jpg
Heboh! Bos Kosan Digerebek Warga Usai Makan 10 Kucing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/56/2968561/peneliti-rusia-akhirnya-selesaikan-13-tahun-penelitian-tentang-kehidupan-seks-kucing-GZ01bMMDtm.jpg
Peneliti Rusia Akhirnya Selesaikan 13 Tahun Penelitian Tentang Kehidupan Seks Kucing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/08/56/2843405/kenapa-kucing-yang-mau-mati-suka-menghilang-tiba-tiba-ZY591c7ebh.jpg
Kenapa Kucing yang Mau Mati Suka Menghilang Tiba-Tiba?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/54/2841803/perusahaan-kereta-api-prancis-didenda-rp32-juta-karena-tabrak-kucing-penumpangnya-VfDAij8YFG.jpg
Perusahaan Kereta Api Prancis Didenda Rp32 Juta karena Tabrak Kucing Penumpangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/56/2837509/mengenal-kucing-busok-kucing-asli-indonesia-dari-pulau-madura-CuoTXK9vZk.jpg
Mengenal Kucing Busok, Kucing Asal Madura yang Mirip Leopard
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/54/2836588/tahukah-kamu-kenapa-kucing-selalu-mengeong-dan-mengikuti-kita-nKw5PLacOK.jpg
Tahukah Kamu Kenapa Kucing Selalu Mengeong Dan Mengikuti Kita?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement