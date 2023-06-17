7 Mouse Komputer Paling Mahal di Dunia, Dibuat Cuma untuk Sultan

MOUSE komputer merupakan aksesori pendukung yang sangat penting untuk perangkat komputer. Hanya melalui mouse komputer, pengguna dapat memindahkan kursor atau pointer pada layar lebih mudah dan cepat.

Seiring berkembangnya zaman, mouse kini hadir dengan banyak peningkatan dari fitur maupun tampilannya. Berbagai macam model mouse tersedia baik yang menggunakan kabel atau nirkabel.

Bahan yang digunakan untuk membuat mouse pun sudah berkembang. Bahkan beberapa di antaranya ada yang menggunakan bahan mewah yang tidak biasa, seperti emas dan berlian. Hal ini jelas menambah nilai jualnya di pasaran.

Lantas mouse apa saja yang memiliki harga paling mahal di dunia? Berikut ini informasinya sebagaimana dirangkum dari laman Rarest.

7. Golden Ferrari and Crocodile Skin Mouse

Mouse ini tergolong unik karena dibuat dari kulit buaya, namun tetap nyaman digunakan di tangan. Sisik-sisik halus ini kemudian dihiasi oleh emas 18 karat dan berlian biru. Mouse yang satu ini didesain oleh MJ Art-Studio dan ditaksir harganya mencapai USD 17.258 atau sekitar Rp256 juta.

6. Bling-Bling GM-M780S Wireless Mouse

Mouse buatan Gigabyte ini merupakan aksesori yang dibuat dari kulit berkualitas tinggi dan bagian atas terdapat kristal Swarovski. Pada bagian tengah dan sampingnya dilapisi emas 18 karat, menonjolkan jahitan dua warna yang menjadikan mouse ini cukup unik. Harganya pun terbilang fantastis yakni mencapai USD 18.510 atau sekitar Rp275 juta.

5. Logitech Air 3D Laser Mouse

Mouse buatan Logitech masuk dalam jajaran 5 besar mouse termahal di dunia. Mouse ini dicetak dengan teknologi 3D beroperasi dengan laser, dan casing yang terbuat dari emas murni. Desainnya futuristik dengan bodi samping yang ramping sehingga kesan mouse kelas atas langsung terlihat. Uang yang mesti dikeluarkan untuk membeli mouse ini sekitar USD 24.200 atau sekitar Rp360,6 juta.

4. Blue Sapphire Mouse

Kembali karya buatan MJ Art-Studio, mouse ini punya bingkai yang terbuat dari emas. Pada kasing bagian luarnya dibuat dengan satu ton safir biru. Mewahnya lagi, dua tombol tekannya dilapisi permata biru. Hal yang berbeda dari mouse ini adalah tombol gulir yang dibiarkan normal seperti biasa tanpa lapisan apapun. Dengan bahan ini, tak heran jika harga satu unit mouse mencapai USD 28.000 atau Rp417,2 juta.