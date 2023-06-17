Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Mengenal Valentina V Tereshkova, Astronot Perempuan Pertama asal Rusia

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |12:52 WIB
Mengenal Valentina V Tereshkova, Astronot Perempuan Pertama asal Rusia
Valentina Tereshkova. (Foto: NASA)
A
A
A

SOSOK Valentina V. Tereshkova merupakan astronot wanita pertama di dunia yang terbang ke luar angkasa, tepatnya pada tahun 16 Juni 1963. 60 tahun yang lalu pada hari ini, Valentina V. Tereshkova menjadi seorang kosmonot yang pertama kali menjajal kehidupan di luar Bumi.

Hal itu ia lakukan dalam rangka untuk bergabung dengan Cosmonaut Corps, Angkatan Udara Uni Soviet. Saat itu, Valentina melakukan perjalanan yang terbilang lama pada masa itu. Pasalnya, ia mengarungi 48 orbit selama 71 jam dengan Vostok 6, sebelum kembali ke Bumi.

Bahkan, dia bertahan di luar angkasa lebih lama dibandingkan waktu yang dihabiskan semua pria astronot Amerika Serikat. Selama misi tiga hari, Valentina melakukan berbagai tes pada dirinya sendiri untuk mengumpulkan data terkait reaksi tubuh perempuan selama di luar angkasa.

Dilansir dari laman Space, Valentina Vladimirovna Tereshkova atau yang akrab disapa "Valya" ini lahir pada 6 Maret 1937, di Maslennikovo, sebuah desa dekat Sungai Volga sekitar 170 mil (277 kilometer) timur laut Moskow.

Menurut Smithsonian Air and Space Museum, orang tua Valentina bekerja di pertanian kolektif, dan ayahnya terbunuh selama Perang Dunia II. Valentina putus sekolah ketika dia berusia 16 tahun dan bekerja di pabrik tekstil. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya melalui kursus korespondensi.

Valentina lalu bergabung dengan Liga Komunis Muda (Komsomol) pabrik dan maju ke Partai Komunis. Dia kemudian memiliki ketertarikan dengan olahraga terjun payung setelah bergabung dengan Klub Olahraga Udara Yaroslavl.

Lantas, karena antusiasnya terhadap terjun payung, Valentina mulai dilirik pemerintah. Kebetulan, saat itu ada program penerbangan di Soviet yang sedang mencari perempuan untuk misi luar angkasa pada 1960-an. Selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Soviet juga bermaksud mendahului AS dalam mengirimkan perempuan pertama ke luar angkasa.

Sebagai penerjun parasut ulung, Tereshkova bersama tiga perempuan seprofesinya dan seorang lagi perempuan pilot, terpilih untuk menjalani tantangan tersebut. Pada Februari 1962, kelimanya menjalani pelatihan intensif untuk menjadi seorang kosmonot.

Pada 1963, Tereshkova ditunjuk ambil bagian dalam penerbanngan kedua pesawat ulang alik Vostok 5 dan 6. Ia meluncur dengan Vostok 5 bersama kosmonot Valeri Bykovsky ke luar angkasa pada 14 Juni tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/56/2911653/awak-shenzhou-xvi-sukses-pulang-ke-bumi-setelah-jalankan-misi-selama-lima-bulan-VsLBQEY5ET.jpeg
Awak Shenzhou XVI Sukses Pulang ke Bumi Setelah Jalankan Misi Selama Lima Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/56/2875558/peneliti-temukan-ancaman-baru-astronot-di-luar-angkasa-ZDOZzCbskl.jpeg
Peneliti Temukan Ancaman Baru Astronot di Luar Angkasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/04/56/2792986/nasa-umumkan-nama-astronot-yang-akan-keliling-bulan-di-misi-artemis-2-huf8TWmKbX.jpg
NASA Umumkan Nama Astronot yang Akan Keliling Bulan di Misi Artemis 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/31/56/2790700/siapa-manusia-yang-pertama-kali-menginjakkan-kakinya-di-luar-angkasa-aXnYTz660K.jpg
Siapa Manusia yang Pertama Kali Menginjakkan Kakinya di Luar Angkasa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/29/56/2789467/lockheed-martin-akan-bangun-jaringan-komunikasi-satelit-bulan-ke-bumi-pertama-b9iDmKrWBg.jpg
Lockheed Martin akan Bangun Jaringan Komunikasi Satelit Bulan ke Bumi Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/26/56/2787493/begini-cara-astronot-muslim-tentukan-bulan-ramadhan-di-luar-angkasa-YkbGMeoPc1.jpg
Begini Cara Astronot Muslim Tentukan Bulan Ramadhan di Luar Angkasa
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement