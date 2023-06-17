Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Yamaha Pamer Skutik Irit, Satu Liter BBM Tembus 58 Km

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |21:47 WIB
Yamaha Pamer Skutik Irit, Satu Liter BBM Tembus 58 Km
Yamaha Limi 2023. (Foto: yamaha motor)
JAKARTAYamaha meluncurkan motor irit untuk pasar Taiwan. Skuter matik (skutik) dengan nama Limi 2023 ini diklaim mampu menempuh jarak sejauh 58 km per liter.

Skutik ini tergolong mini karena memiliki panjang 1.725 mm, lebar 715 mm dan tinggi 1.100 mm. Motor irit ini dibekali mesin 1-silinder berkapasitas 125 cc, berpendingin udara, 4-stroke, 2V.

Limi 2023 menggunakan mesin blue core, intelligen starting system dan UBS interlocking braking system. Mesin tersebut memungkinkan motor ini hemat bahan bakar namun tetap stabil.

Dikutip dari laman resmi Yamaha Taiwan, Limi 2023 punya tampang stylish dan elegan. Di Taiwan, motor ini diklaim disukai oleh pria dan wanita muda.

Tampilan elegan skutik ini nampak dari model lampu yang agresif. Begitu juga dengan penyematan cover kecil pada bagian speedometer membuat motor ini nampak lebih sporty.

